Investigan hackeos de cuentas pertenecientes a dos bancos privados

El fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Enrique Rodríguez, y la de Flagrancia de 10° Turno, Sabrina Flores, investigan denuncias de hackeos a cuentas de dos bancos privados de plaza.

Rodríguez indaga sobre el hackeo por parte de expertos en informática a varias cuentas de una de estas entidades tras una denuncia realizada hace varios meses por la propia institución financiera, según dijo a El País una fuente de la investigación.



El fiscal solicitó más informes al banco afectado, ya que los hackers lograron ingresar a las cuentas y transferir dinero a otras pertenecientes a la propia institución, además de hacia otros bancos.



Rodríguez también pidió información sobre las personas afectadas. Según la fuente, “los montos transferidos son elevados y los damnificados son varios”. Hace 10 días, el banco amplió la denuncia penal brindando mayores detalles a la Fiscalía sobre las características de las maniobras y el daño ocasionado a algunos clientes.

Perjuicio económico.

Otra denuncia por hackeos de claves de cuentas fue presentada el 14 de octubre por el abogado Carlos Mosqueira en representación de dos damnificados, una anciana de 83 años y su hijo, según dijo a El País una fuente judicial.



La denuncia fue entregada a investigadores del Departamento de Delitos Informáticos de la Dirección de Crimen Organizado e Interpol, y luego derivada a la fiscal Sabrina Flores.



El escrito, al que accedió El País, señala que los hackeos fueron realizados por un grupo delictivo integrado por cinco venezolanos.

En la maniobra los delincuentes hicieron 11 operaciones bancarias internas, en la cuenta de los damnificados, pasando su dinero de pesos a dólares para “tantear” el sistema de seguridad del banco. Luego trasladaron el dinero a seis cuentas de ellos a través de 29 retiros. Estos fueron por montos que oscilaron entre los US$ 500 y US$ 1.000. La cifra total retirada de la cuenta de los denunciantes alcanzó los US$ 16.347.

“Vengo a denunciar la maniobra delictiva de la que, junto con mi hijo, fuimos víctimas, sufriendo graves perjuicios económicos, implementada por un grupo organizado de delincuentes, valiéndose de las instalaciones físicas y los servicios informáticos del banco”, sostiene el escrito presentado por Mosqueira en el Departamento de Delitos Informáticos.



“Seis cuentas del propio banco se usaron para recepcionar y blanquear los fondos delictivos que ingresaban a las mismas por estas maniobras”, advierte la denuncia.

Para acceder a las cuentas de la anciana y su hijo, los delincuentes lograron ingresar a la computadora de la hija de la víctima, que trabaja en un shopping. Con esa computadora, la hija de la denunciante le suele monitorear los estados de cuenta.



“Esa computadora y otras existentes en ese lugar físico fueron utilizadas para intentar operaciones delictivas similares contra cuentas de otras instituciones bancarias de plaza, las que fueron bloqueadas de antemano por el sistema de seguridad interno de esos otros bancos”, sostiene la denuncia.



El escrito concluye afirmando que la banda, mediante “sofisticadas técnicas informáticas”, logró acceder a esa máquina y desde allí manipularon la cuenta de las víctimas creando una clave para concretar “ese raid” de transacciones y extracciones delictivas.