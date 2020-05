Investigan a un grupo esotérico en Rocha por la desaparición de una mujer colombiana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Claudia Giraldo ingresó a Uruguay hace dos años proveniente de Colombia. Tiene varias entradas y salidas al país, según los registros de la Dirección Nacional de Migraciones.

Claudia Giraldo o Claudia Gaia como le gusta que la llamen, vive en un cómodo chalet del balneario Santa Isabel de La Pedrera, Rocha. La propiedad de la casa pertenece a un francés que vive en las Sierras de Rocha.



Claudia llegó a esa vivienda casi por casualidad. Una amiga en común con el francés, que también vive en las Sierras, le consiguió el lugar. Claudia debía cuidar la casa.

Giraldo obtiene sus ingresos vendiendo pasteles y empanadas en la playa. En ocasiones se desplazaba a balnearios vecinos para lograr vender toda su mercadería.



En un principio vivía sola. Hace un tiempo, conoció a una mujer en el balneario y la invitó a vivir juntas en la vivienda del francés.



El sábado 25 de abril pasado Giraldo se dirigió hacia la casa de otra amiga ubicada en el balneario Santa Isabel. Durante el encuentro ambas mujeres discutieron por un tema trivial.

Interrogada por la Policía de Rocha, la amiga de Claudia dijo que la discusión fue porque la colombiana había quemado algunos libros que no le pertenecían. “Eran mis libros. Le recriminé eso. Luego se fue”, declaró la mujer a la Policía.



El sábado 25 y el domingo 26 de abril pasado, algunos vecinos vieron a Claudia caminando cerca de la tercera entrada al balneario Santa Isabel.



El lunes 27, varias vecinas de la zona intercambiaban noticias a través de un grupo de Whatsapp. Y a una de ellas le extrañó que no veía a Claudia desde hacía días.

Claudia Milena Giraldo Peña, colombiana desaparecida en Santa Isabel (Rocha). Foto: Armada.

Esa vecina fue a la Policía y presentó la denuncia por la desaparición. El caso es investigado por la Seccional N° 11 del balneario La Paloma.

Luminol.

La desaparición de Claudia se transformó en un enigma para la Policía de Rocha. En estos 12 días agotaron todos los mecanismos clásicos de investigación: interrogatorios a sus dos amigas y a las personas que dijeron haberla visto caminando por el balneario. También solicitaron apoyo a la Policía Científica de Montevideo. Los técnicos capitalinos aplicaron luminol -sustancia que detecta la presencia de sangre en un lugar- en las casas de las amigas de Giraldo sin resultados. Inclusive se hicieron algunas excavaciones cerca de la casa donde la mujer vivía. Nada.



Los policías siguieron con la metodología usual en estos casos: rastrillajes. Utilizaron perros y recorrieron posibles lugares. Nada.



“Es que ni siquiera sabemos dónde hay que rastrillar. No tenemos un dato”, dijo uno de los investigadores a El País.



También se descartó la posibilidad de que Giraldo haya retornado a Colombia de forma imprevista. En la casa dejó toda la documentación y ropa.

Se trata de un caso complejo para la Policía de Rocha. Otro más. El primero fue la desaparición y posterior crimen de la joven argentina, Lola Chomnalez, ocurrido en diciembre de 2014 en las playas del balneario Valizas.

Sin móvil.

Hoy la Policía no tiene lineamiento alguno sobre el paradero de Giraldo. No sabe si está viva o muerta. También desconocen el móvil del eventual homicidio o de la desaparición de Claudia. De todas formas, los investigadores no descartan ningún móvil. Siguen los lineamientos de investigación como si la desaparición de Claudia Giraldo fue provocada por una muerte violenta.



La Policía de Rocha tiene trabajo por delante. Ahora la investigación apuntará a una comunidad esotérica y con rasgos hippies que funciona en la zona. Hace poco tiempo que Claudia Giraldo ingresó a ese grupo. Sus integrantes acostumbran a drogarse con hongos y creen en el “más allá”. La Policía tiene poca información sobre ese grupo. No sabe nada de sus integrantes.



Otra línea de investigación apunta a la tercera entrada al balneario donde Giraldo fue vista por última vez. Efectivos de la Seccional 11 de la Paloma y de Policía Científica allanaron ayer una vivienda del lugar con el propósito de eliminar hipótesis, consignó el portal de noticias La Paloma Hoy.



En esta jornada, Prefectura realizará una recorrida por tierra y por agua.