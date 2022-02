Investigan denuncia de violación de tres efectivos de la Guardia Republicana a dos mujeres en patrullero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





Detuvieron a tres efectivos de la Guardia Republicana acusados de violar a dos mujeres en un patrullero, informó el periodista Gabriel Pereyra y confirmaron a El País fuentes de la Fiscalía General de La Nación.

"Una barbaridad si llega a ser cierto", remarcó el ministro del Interior, Luis Alberto Heber este miércoles en rueda de prensa. El jerarca dispuso una investigación administrativa de "urgencia" por este caso, y advirtió la Policía "va a ser muy dura en el caso que se confirme" el caso, más allá del proceso judicial.

"De ser cierto, es muy grave, muy grave", insistió Heber, "porque no solamente enchastra el uniforme policial, sino que el ministerio, y en este caso yo mismo, me siento traicionado en el apoyo que le di". Puntualizó en ese sentido: "No puedo hablar de toda la fuerza. Son tres, en 33.000" efectivos.

Heber dio un paso más, y afirmó que de confirmarse lo denunciado, "les va a caer todo el peso de la ley" a los tres efectivos. Y valoró la situación como "gravísima".



Mariana Alfaro, fiscal Letrada de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 5º turno, está al frente de la investigación judicial de este caso.