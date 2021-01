Investigan cuáles fueron las causas de muerte del hombre que trepó a la Embajada de Italia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luca Ventre, italiano de 35 años, llegó a la Embajada de Italia, ubicada en la calle José Benito Lamas, en Pocitos, a las 7:00 horas del 1° de enero. Con un maletín bajo el brazo, trepó la reja de entrada, miró la cámara de seguridad y saltó hacia adentro.

Cuando ingresó fue reducido de inmediato. Intervinieron guardias de la sede diplomática y personal del Ministerio del Interior que estaba en el lugar. Después de esto, lo que se sabe es que Ventre fue trasladado al Hospital de Clínicas y allí murió, según consta en el acta de defunción a la que tuvo acceso El País.

Mientras la Justicia investiga la causa de su muerte, el padre pide saber qué sucedió dentro de la embajada y si su hijo falleció realmente en el hospital, o siendo víctima de una golpiza por parte de quienes impidieron su ingreso.



La Fiscalía de Roma inició también una investigación la semana pasada para tratar de establecer la causa de la muerte de Ventre. Además, pedirá hacer otra autopsia cuando el cuerpo sea repatriado.

La denuncia.

En Uruguay el caso fue investigado en primera instancia por el fiscal de Flagrancia Rodrigo Morosoli, que derivó la carpeta investigativa a la fiscal de Homicidios Mirta Morales, al entender que se estaba ante una eventual muerte violenta.



“El 31 de diciembre de mañana Luca fue a ser unos mandados al Centro. Alrededor de las 9 de la mañana me llamó y me dijo: ‘Papá, me acaban de encerrar tres autos en 8 de Octubre. Me cortaron la calle’. Me dijo que tuvo que pasar varios semáforos en rojo para perderlos. Le dije que fuera enseguida a casa”, comentó Mario, el padre de Ventre, a El País.

Llegó a su casa, según su reltato, en una camioneta JAC. “Lo acompañé a hacer el recorrido que había hecho para que me explicase bien lo que había pasado. Le dije que vaya a la comisaría y aparentemente fue a la seccional 13; al menos eso me dijo. Él me sostuvo que temía que los secuestraran, que lo torturaran y que lo mataran, en ese orden. Cuando volvió de la comisaría yo me quedé con él hasta las 19 horas. Estuvimos hablando, discutiendo, viendo sus temores. Para mí el gran problema como padre es que no le creí. No le creí que alguien lo quisiera secuestrar, torturar y matar”, agregó.



La veracidad de la denuncia en la seccional fue confirmada por fuentes policiales a El País.

Según narra su padre a las 4:30 horas Ventre volvió a su casa. “Lo sabemos por los vecinos. Aparentemente volvió a busca su pasaporte, pero no lo encontró. Lo encontré yo días después. Él ya había decidido en su cabeza refugiarse en la Embajada de Italia”. Mario dice que su hijo ya estaba preparando un viaje a Italia y que su madre lo estaba esperando allí.



Por otra parte, manifestó que le resta saber por qué llegó a la embajada y decidió treparse a la reja. “Es obviamente algo ilegal, aunque él dijera que ese lugar era su patria”, reconoce. Y asegura que “en la embajada fue torturado y murió a causa de eso”. Una vez que trepó, agrega, le hicieron “una llave en el cuello durante 20 minutos. Nos queda por saber si murió en la embajada, o en el trayecto al hospital”.



Según supo El País, la fiscal Morales devolvió la carpeta investigativa de vuelta al fiscal Morosoli al entender que no hubo un homicidio a título de dolo. Morosoli espera exámenes científicos para determinar cuál la causa de la muerte.