Interior condenado por muertes de dos presos en un motín

El 23 de octubre de 2013, se desató un motín en uno de los módulos del Comcar. Los presos comenzaron a quemar colchones de polifón y el fuerte humo obligó a algunos reclusos a trepar a la azotea del edificio.

En el módulo contiguo se apostaron policías con armas largas. Los guardias dispararon escopetazos. Los reclusos Claudio T., de 28 años, procesado por violación de domicilio, y Javier L., de 39 años, remitido por un hurto especialmente agravado, cayeron muertos en la azotea.

El 27 de octubre de 2017, el juez de lo Contencioso Administrativo, Alejandro Martínez de las Heras, hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios presentada por familiares de los presos muertos.

Por el deceso de Claudio T., su padre pretendió una indemnización de $ 3 millones y recibió en primera instancia una condena favorable por $ 900.000, más reajustes e intereses desde la fecha del ilícito. Por la muerte de Javier L., sus cuatro hijos presentaron una demanda contra el Ministerio del Interior por $ 1.500.000 cada uno. En el momento de fallecer su padre los hijos tenían 13, 11, 15 y 18 años. Y la concubina una relación que llevaba 20 años. También reclamó $ 1.500.000. En primera instancia, cada hijo recibió una condena favorable por $ 700.000 y $ 600.000 para la concubina. El Ministerio del Interior apeló. En un reciente fallo, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5° Turno, ratificó la condena establecida por el juez Martínez de las Heras aunque disminuyó los montos de la indemnización que deberá pagar la cartera.

El padre de Claudio T. recibirá el equivalente a US$ 14.000 ($ 448.000). En tanto, cada uno de los hijos de Javier L. recibirán US$ 18.000 ($ 576.000) y su concubina US$ 15.000 ($ 480.000), dice el fallo.

La sentencia, redactada por el ministro Luis María Simón y firmada por las ministras Marta Esther Grafín, Loreley B. Pera y el ministro Luis María Simón, expresa que no le asiste la razón al Ministerio del Interior cuando critica al juez de primera instancia por no tomar en cuenta que las muertes se debieron a hechos de las víctimas. "A su vez, de las autopsias se desprende que fueron hallados perdigones de plomo en los cuerpos de los difuntos, siendo por demás revelador de los hechos el informe del comisionado parlamentario que acredita el hallazgo de múltiples cartuchos de munición letal en la azotea del módulo contiguo, lugar donde se apostó personal policial con vista al Módulo de marras", expresa el fallo. Agrega que hubo "falta de servicio" en la muerte de los presos.