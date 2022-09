La Intendencia de Montevideo intimó a mujer con enanismo por cupo de faltas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Liliana es una funcionaria de baja estatura, que sufre lupus eritematoso sistémico (LES). Ingresó a trabajar en la Intendencia de Montevideo en 2008 durante un concurso para personas en situación de discapacidad. Al año siguiente fue contratada para desempeñarse en la División Artes y Letras de la Dirección de Cultura.

A poco de ingresar debió enfrentar la discriminación de la jefa del servicio. Le decía “Liliput”, “enana”, “no me gusta trabajar con personas enfermas” y la ubicó detrás de un armario para no verla. Liliana denunció a la jerarca y la Intendencia tomó medidas disciplinarias.



Posteriormente, Liliana hizo un juicio contra la IMM en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo reclamando un daño moral por US$ 100.000. Lo perdió porque el juez entendió que la comuna capitalina ya había actuado sancionando y trasladando a la jerarca.



Como sufre de lupus y en ocasiones es internada, Liliana tiene múltiples faltas al servicio.

En la comuna capitalina se abrió un expediente sobre su caso. El 27 de julio de este año, una comunicación de la Intendencia de Montevideo le informó que había usufructuado un total de 1.586 días de licencia médica, de los cuales 756 fueron por “cormobilidad Covid” -decreto del MSP- y 830 por causal no covid.



El informe, al que accedió El País de fuentes municipales, expresa: “No le restan (a la funcionaria Liliana) días de licencia médica, por lo que, de certificarse, deberá hacerse de acuerdo al artículo D126 del Digesto, por períodos mínimos de un mes y máximos de tres meses, a medio sueldo”.

Sin salida

En caso de que el lupus obligue a Liliana a una internación, es probable que pase a una Junta Médica y pierda su empleo en la intendencia capitalina.



Su situación es desesperante. Su médica, Diana W. declaró en el Juzgado, según el expediente al que accedió ayer El País: “Sé que Liliana padeció una situación especial en la Intendencia. La situación fue de acoso laboral, un maltrato. Como padece ella una patología de índole inmunológica, todo lo que la estrese le va a ser un pico en su enfermedad”.

Liliana tiene lupus eritematoso difuso que es una patología crónica y afecta a muchos organismos: el neurológico, el renal, el osteoarticular y muchas veces recibió mucha cortisona y ahora sufre los efectos, dijo la facultativa en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 1er Turno.



Y agregó: “Esa situación repercutió en su enfermedad y sigue repercutiendo porque a los profesionales médicos nos tiene un poco sin salida. Prácticamente no se sabe cómo ayudarla. No hay medicamento que pueda con lo de insalubre del entorno laboral y la enfermedad”.



Esa situación le quita calidad de vida. Muchas veces su médica tiene miedo de que se deprima tanto que no quiera vivir. “Hay momentos que es para felicitarla por querer salir adelante. Ella entró por un concurso para discapacitados y en este momento tiene dificultades urinarias. Tiene riesgos de infecciones”, testificó.

Y agregó: “Es una situación difícil, pero todos la obligamos a ir a trabajar y ella también se obliga. Necesita tranquilidad para seguir adelante; nunca dijo que no quiere trabajar”.



Abogado de la IM: ¿Qué especialidad médica tiene usted?



Diana W.: Tengo la especialidad de medicina general. Y ahora hago la parte de osteoporosis. Lamentablemente (Liliana) no puede hacerse el tratamiento correcto por lo oneroso y porque su organismo no lo toleraría. Sé toda la situación que relaté porque los doctores tenemos que escuchar, conocer el entorno”.



Diana W. dijo que atendía a Liliana sin cobrarle. “Ella no podría pagarme. En este momento yo la atiendo cuando ella necesita. En 2011, pensamos que se moría”.