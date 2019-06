Iniciarán acciones legales contra prestadores que prohíben donar sangre a homosexuales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un 28 de junio de 1989 en un barrio de Nueva York la Policía reprimió brutalmente a decenas de homosexuales reunidos en un punto icónico de la época: un bar llamado Stonewall Inny, ubicado en el barrio Greenwich Village. Después de los golpes vino la cárcel, lo que generó una histórica movilización que llevó a cientos de integrantes del colectivo LGBT a la calle en contra de la represión.



Cincuenta años después, en Uruguay, Juan Ceretta, profesor del Consultorio Jurídico y Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho, indicó a El País que evalúa realizar una denuncia para eliminar el decreto n° 385/000 que prohíbe la donación de sangre a personas que hayan mantenido relaciones con alguien del mismo sexo.

Fue una casualidad. Ni el mes de la diversidad, ni el día icónico, ni el hashtag Orgullo2019 entre las tendencias de Twitter fueron los motivos que impulsaron a Ceretta a tomar esta iniciativa. La idea surgió por una situación cotidiana que el profesor vivió junto con sus alumnos.



"Surgió medio de casualidad. Un familiar de una de mis estudiantes necesitaba una donación de sangre, difundimos entre mi grupo de estudiantes y uno dijo: 'no puedo donar porque como soy homosexual, no tengo permitido' y le dije 'no, no puede ser'".



"Cuando empezamos a buscar lo que se invocaba para esa conducta discriminatoria nos encontramos con un decreto que hacía referencia a un decreto del Mercosur ya derogado pero aparentemente en las instituciones se sigue usando ese formulario", explicó.



Ceretta indicó que la semana que viene van a corroborar que efectivamente se siga incluyendo esta prohibición en los formularios de donación y en qué lugares ocurre "para iniciar las acciones que correspondan, porque es inadmisible una conducta discriminatoria de este tipo", aseguró.

"No tendría por qué seguir más".

Consultada por El País, Susana Cabrera, directora de Enfermedades Infecciosas del Ministerio de Salud Pública, indicó que la prohibición existe en varios países de la región, "pero está mal" porque "el solo hecho de la práctica sexual no tiene nada que ver".



Cabrera indicó que cada prestador de salud o cada lugar donde se dona sangre arma su propio formulario con sus propias condiciones, entre las que puede estar la restricción a personas homosexuales.



"Lo que cambia es que los varones homosexuales tienen más probabilidad de tener VIH porque son prácticas de mayor exposición. Pero de todas maneras en toda la sangre donada hacen estudios, entonces se va a detectar la infección", explicó.



La directora de Enfermedades Infecciosas del Ministerio de Salud Pública consideró que la prohibición se trata de una práctica que se utilizaba anteriormente y que "no tendría por qué seguir más".



Donación igualitaria.

El colectivo Ovejas Negras por su parte denunció a través de sus redes sociales acerca de la prohibición y solicitó: "¡Uruguay sigue en falta! Basta de discriminación por orientación sexual".



El anuncio fue publicado originalmente el 14 de junio, Día Internacional de la Donación Voluntaria de Sangre.



"Desde noviembre de 2014 Uruguay debería haber revisado sus criterios para donar sangre. ¿Qué estamos esperando?", agregaron.