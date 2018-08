Indagarán SA locales en traslados de dinero K

Valijas llenas de dinero que van y vienen de Argentina, coimas, traslados oscuros en aviones y en cruceros de alta gama y aeropuertos y puertos con controles laxos. Estos podrían ser los ingredientes de una clásica película de acción, pero ocurrieron en el Río de la Plata entre 2013 y 2016, según investigaciones que lleva adelante la Justicia argentina.

En las últimas semanas, "los cuadernos de las coimas" —escritos por uno de los choferes de un hombre de confianza de los Kirchner— reactivaron la investigación sobre la ruta del Dinero K en Argentina y Uruguay. Y pusieron en el tapete a empresarios y banqueros que se suponía que habían tenido en el pasado un papel secundario en la trama de lavado de dinero de sobrefacturaciones de obras públicas en los gobiernos de los Kirchner.

En 2013, la diputada de la legislatura de Buenos Aires Graciela Ocaña entregó documentación a la entonces jueza especializada en Crimen Organizado Adriana de los Santos sobre varias sociedades anónimas uruguayas utilizadas para ocultar el origen del dinero proveniente de Argentina. Tres años más tarde, Ocaña presentó una segunda denuncia a la Justicia uruguaya, donde señalaba que parte del dinero K pasó por el sistema bancario uruguayo. "El nombre del bancario uruguayo Carlos Adrián Calvo López está en mi primera denuncia realizada en Uruguay. El financista (Lázaro) Báez justifica varias compras, varias operaciones que este hombre (Calvo López) le pagó en Uruguay en efectivo", dijo Ocaña.

Báez es sindicado como uno de los grandes lavadores de dinero K. Era dueño de "La Rosadita", una de las ocho financieras utilizadas para sacar dinero de coimas al exterior. La Justicia argentina estima que en esas "cuevas financieras" se lavó cerca de US$ 60 millones.

Consultada Ocaña ayer por El País sobre si hay sociedades anónimas uruguayas vinculadas a los "cuadernos de las coimas", respondió que creía que sí. "En Argentina la causa está en la etapa del presumario y es secreta. Pero en los listados que presentamos en la Justicia uruguaya había muchas empresas que deben estar vinculadas al caso. Una de ellas es de Carlos Wagner", dijo la legisladora en alusión a uno de los arrepentidos y que más información aportó a la causa judicial.

"Wagner tenía una empresa en Uruguay. También ahí funcionaba la empresa Reloway Company, con Calvo López", agregó la legisladora.

Según Ocaña, las sociedades anónimas uruguayas eran usadas para ocultar el origen del dinero de coimas.

El miércoles 1°, el diario argentino La Nación consignó que varios de los laderos más cercanos de Kirchner y del exministro de Planificación, Julio de Vido, durante los años de gestión kirchnerista, quedaron a disposición de la Justicia acusa- dos de ser parte de una asociación ilícita que se dedicó, al menos durante diez años, a recorrer Buenos Aires en busca de bolsos llenos de dinero que entregaban los contratistas de la obra pública.

En Uruguay, el fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco vuelve a analizar el expediente sobre la Ruta del dinero K a raíz de los nuevos elementos que aparecieron en Argentina. La idea de Pacheco es cotejar la información que surge del expediente antiguo con los datos nuevos encontrados ahora con "los cuadernos de las coimas".

Como cada día fluyen nuevas informaciones sobre el caso en Argentina, Pacheco esperará un mes para enviar un exhorto a su colega argentino Carlos Stornelli, para pedirle determinados datos sobre la participación de uruguayos y de sociedades anónimas locales en la trama de lavado del dinero K.

Una fuente del caso dijo a El País que, con las nuevas informaciones surgidas en Argentina, se reactivará la investigación de supuesto lavado de dinero en Uruguay por parte de exfuncionarios kirchneristas.

En Argentina trascendió que una parte del dinero K pasó por Uruguay y fue trasladada a paraísos fiscales y otra parte fue lavada mediante la compra de inmuebles. Pacheco tratará de ubicar esas propiedades porque es muy difícil que se encuentre el dinero, dijo la fuente.

Investigación policial.

El subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, se refirió ayer a las supuestas entradas a Uruguay del financista de Kirchner, Ernesto Clarens. Señaló que no podía dar datos de en qué está la "investigación profunda" que realiza la Policía, sobre todo de los movimientos migratorios a partir de lo que se hizo público sobre la ruta del dinero K". Agregó: "¿Había alguna acusación concreta sobre las personas que vinieron? No había ningún pedido de captura internacional sobre esas personas porque si no Interpol lo hubiera detenido. No lo hubiera dejado pasar".

Tres protagonistas.

Óscar Centeno. Exchofer de Roberto Baratta , exsubsecretario de Coordinación y Gestión de Planificación y mano derecha del exministro de Planificación, Julio de Vido. Durante diez años, Centeno anotó en cuadernos, fechas, direcciones y nombres de los funcionarios kirchneristas que cargaban valijas de dinero generado por las coimas pagadas por empresas. El diario La Nación informó que por el Toyota Corolla que conducía Centeno pasaron US$ 160 millones.

Ernesto Clarens. Es sindicado de ser el financista de Néstor Kirchner. Dueño de la financiera Invernes SA, ar-mó una red offshore para comprar inmuebles en Uruguay y Estados Unidos. Clarens tejió relaciones con el banquero Jorge Brito, propietario del banco argentino Macro, al mismo tiempo con el entonces gobernador Néstor Kirchner y el exempleado bancario convertido en su empresario de mayor confianza, Lázaro Báez. Telenoche informó que Clarens realizó 91 viajes en su crucero a un barrio privado ubicado en Carmelo, Colonia.

Carlos Calvo López. Es ciudadano uruguayo. Vivía en Montevideo. Es representante del Banco Macro en Uruguay y en Bahamas. Según la prensa argentina, Báez identificó a Calvo López ante la AFIP argentina (Impositiva) como el transportista de bolsos repletos de dinero de Uruguay a Argentina. Calvo López también figura como director de la financiera Invernes SA de Ernesto Clarens, la que invertía dinero en el exterior proveniente de Santa Cruz.