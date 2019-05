Indagarán a propietarios del avión que se estrelló en Laguna del Sauce hace cuatro años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El juez Rubén Félix Etcheverry indagará esta miércoles a cuatro empresarios argentinos por el accidente de aviación registrado el 19 de marzo de 2015 en Laguna del Sauce que costó la vida a diez personas.



Etcheverry subroga al juez Pablo Javier Gandini, titular del juzgado penal de 4º turno a cargo del presumario iniciado el mismo día del siniestro registrado cuatro años atrás.

Entre los indagados se encuentra el titular de la Droguería Meta SA, una de las firmas propietarias del avión accidentado, un bimotor Hawker Beechcraft King Air B90, matricula argentina LV-CEO.



La aeronave era propiedad de las firmas argentinas Droguerias Meta S.A., Dihemo S.A. e Inversiones Locales S.A. Por la misma razón también declararán como indagados dos empresarios argentinos junto con otro hombre de la misma nacionalidad que fue citado como testigo de la causa.



Fuentes del caso indicaron a El País que se trata de la primera audiencia donde se indagarán a personas por su presunta responsabilidad en el accidente ocurrido cuatro años atrás en Laguna del Sauce.



Los cinco argentinos fueron citados vía exhorto enviado desde el juzgado penal a cargo de la investigación y todo indica que ellos estarán presentes en el centro de Justicia de Maldonado.



Luego de los interrogatorios, las actuaciones continuarán el viernes. De acuerdo al resultado de las mismas, el expediente pasará en vista al titular de la acción penal para su estudio.

Vuelo.

Los ejecutivos de una de las empresas accionistas del Centro de Convenciones de Punta del Este mantendrían una serie de reuniones con su contraparte local y contactaron a una agencia de viajes en Buenos Aires que les indicó que lo mejor era alquilar una aeronave.



La agencia realizó esa recomendación "porque los costos son muy ventajosos y pueden disponer de un horario muy flexible para sus actividades en una aeronave en excelentes condiciones con pilotos de mucha experiencia", les indicó.



Finalmente la empresa notificó a la agencia que ocho de sus ejecutivos viajarían en el vuelo, si bien la aeronave tenía capacidad para seis pasajeros y dos tripulantes en lugar de los diez que volaron ese día.

El vuelo partió a las 08:15 del aeropuerto de San Fernando. A las 09:20 aterrizó en Laguna del Sauce y despegó nuevamente a las 20:37. Luego de unos segundos de vuelo, el Beeccraft alcanzó los 400 pies de altura, poco más de 100 metros.



En pleno ascenso el avión giró a la izquierda y se precipitó a las aguas de la laguna a 2.2 kilómetros al norte de la cabecera 19 de la pista. En el accidente murieron los dos pilotos y los ocho pasajeros.

El informe realizado durante la investigación sostuvo que los pilotos no tenían la practica adecuada para volar este tipo de aeronave: “No se pudo comprobar que tanto el piloto como el copiloto hubiesen realizado 3 despegues y 3 aterrizajes cada uno, al mando total de la aeronave, por lo que probablemente la tripulación no estaría debidamente habilitada para realizar el vuelo", indicó el informe.



"Con respecto a la habilitación sobre vuelos nocturnos deberían haber tenido en los 90 días precedentes por lo menos 3 despegues y 3 aterrizajes en vuelo nocturno. No hay registros de esta actividad, por lo que surgen dudas si estaban habilitados para realizarlos", agregó.



El documento indicó además que antes de volar se cambió la configuración de los asientos para poder transportar a los 8 pasajeros ya que inicialmente estaba dispuesto únicamente para 5.