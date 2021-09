Indagan a relacionista público por compra de terrenos en José Ignacio con títulos falsos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La fiscal de San Carlos, Mariela Núñez, investiga una millonaria maniobra con ventas fraudulentas de terrenos en José Ignacio, cuyos propietarios son argentinos. Un relacionista público y una escribana son investigados por la estafa que afectó a terrenos por un valor de US$ 1.200.000.

La investigación de Núñez ya derivó en la condena de otro escribano y de un operador inmobiliario.



Para adquirir esos predios, el relacionista público y otras personas -entre ellas empresarios argentinos- pagaron un 20% de valor real de los lotes ubicados en La Juanita (José Ignacio), según lo datos de la carpeta investigativa a la que accedió El País.



El viernes 17, el relacionista público fue citado en calidad de indagado por la fiscal Núñez luego de la declaración de una escribana que había elaborado las escrituras mediante las cuales se adquirieron los inmuebles con poderes falsificados.



De la declaración de la profesional y de la denuncia realizada por el abogado penalista Eduardo Sassón, surgió que la escribana no tuvo en su poder los títulos de propiedad originales ni las primeras copias y que, incluso, la documentación falsificada que le presentaron poseía diferencias formales con otra documentación que ella misma había declarado tener durante su comparecencia.



En su declaración realizada el 16 de junio de este año, la escribana se escudó diciendo que el negocio había sido gestado y encomendado a ella por el relacionista público, un cliente de su máxima confianza, y que, por ello, no realizó los debidos controles.



La profesional también señaló a la fiscal Núñez que todas las personas que llegaron a ella para realizar negocios inmobiliarios habían sido recomendadas por el relacionista público.



Fiscal: ¿Cómo comenzó el negocio de los terrenos?



Escribana: Al relacionista público yo ya le había hecho otras operaciones por montos importantes, siguiendo la misma manera, con apoderados. Es más, yo otorgué unos poderes de extranjeros. Él se desempeña como operador inmobiliario en muchos proyectos. Me ha mandado varios. (…) Yo soy su escribana. Hace un año atrás, (el relacionista público) compró un par de terrenos y el apoderado había sido N. A. Un año después llegan, según sus dichos, a un acuerdo con varias personas, entre ellos un operador inmobiliario, que también trabajaba en Argentina o con él. Habían llegado a un acuerdo para comprar terrenos. Ya habían acordado todo y los querían escriturar. Ahí le pido toda la documentación al relacionista público. (…) y luego vienen ellos juntos. El día que otorgo las escrituras al relacionista público, uno de sus amigos (ya condenado) compra también unos padrones. Ahí pido el contacto del escribano, lo llamo, voy a su escritorio, hablo con él, me da los poderes y yo me interiorizo (…) Yo la verdad, actué avalada por quien realizaba el negocio, que era el relacionista público que es a quien conozco más.



Fiscal: ¿Sabe cuándo vale un terreno en La Juanita?



Escribana: Yo personalmente no sé lo que vale un terreno en La Juanita, aún hoy no lo sé (…) Esto era un negocio que tenían operadores inmobiliarios con gente argentina que supuse se quieren deshacerse de esto y que según me dijo el relacionista público no tenían acceso porque tenían que construir caminos, no tenían saneamiento. El relacionista público es operador inmobiliario, es una persona muy conocida. Pero en lo que más trabaja es como operador inmobiliario. Vive en Punta del Este. Es una persona pública y lo conozco hace muchos años. Más allá de conocerlo por la parte pública, a partir del 2016 intervine en operaciones con montos 60 veces más grandes que estos. Él intervino, recibió cartas de pago, era apoderado… Porque aparte se lo plantearon, por lo que yo entendí, como un negocio inmobiliario y luego se querían desprender, los agentes estaban para comprar lo que es barato.

Apoderado falso.

El relacionista público declaró como indagado el pasado viernes ante la Fiscal de San Carlos. Manifestó que la declaración de la escribana era completamente falsa y que él solo había participado como comprador de unos ocho terrenos. Sí reconoció que la escribana indagada había escriturado esos predios. No obstante, las declaraciones del relacionista público y de la escribana sí coinciden en que los ocho terrenos comprados por él y los dos denunciados por el abogado Sassón en representación de una ciudadana argentina, habían sido vendidos mediante un “apoderado” falso. El “apoderado” es, al parecer, de nacionalidad argentina.



Es decir que, la escribana realizó más de 10 escrituras con un apoderado falso.



Cada terreno fue adquirido por sumas de entre US$ 10.000 y US$ 15.000, cuando surge incluso de las propias declaraciones del relacionista público que los mismos superan los US$ 120.000 cada uno.



El 29 de este mes declarará ante la fiscal Núñez un empresario argentino.

Más casos.



Las apropiaciones indebidas de terrenos en La Juanita no son los únicos casos que investiga la Fiscalía. El fiscal Schubert Velázquez, también de San Carlos, imputó el lunes 13 a tres escribanos por falsificación de poderes y ventas falsas de más de 30 terrenos en Maldonado y en Rocha.



A su vez, el abogado Carlos Reyes presentó denuncias ante Velázquez y ante Núñez por apropiaciones indebidas de predios mediante la falsificación de títulos en el balneario Bahía del Pinar, a la entrada de Punta del Este. En ese caso participaron escribanos.