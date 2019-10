Indagan a padrastro por abuso sexual de menor de ocho años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La fiscal adscripta de Artigas, Ana Iriarte, inició una investigación contra un hombre por un supuesto abuso sexual cometido contra su hijastra de ocho años.

La madre de la niña se presentó ante las Unidades Especializadas en Violencia Doméstica y de Género (UEVDG) y formuló una denuncia contra su pareja.

La denunciante mantuvo una relación de carácter afectivo con el imputado por un lapso de un año, con quien convivía, junto con sus dos hijos de ocho y de seis años de edad. Asimismo se encuentra cursando su cuarto mes de embarazo de un hijo que tendrá con el hoy investigado.



Según la denunciante, la pequeña le contó a su madre que el padrastro la había tocado y que no lo había contado antes por miedo a que no le creyeran. Inmediatamente la madre de la menor se comunicó con el padre biológico de la niña. Posteriormente, ambos concurrieron a la unidad policial a radicar la denuncia.



El dictamen de la fiscal Iriarte señala que le fue realizada una pericia psicológica a la víctima, en la cual surge un relato que coincide con los hechos denunciados por sus padres. Mientras que la perito psicóloga establece que surgen “elementos claros” que indican que la niña había sido víctima de abuso sexual por parte de su padrastro.



La psicóloga forense concluye que, a través de la entrevista y de las técnicas aplicadas, la menor realiza un relato a demanda con adecuado vocabulario, el cual “impresiona como auténtico”, señala el pedido de inicio del proceso penal contra el imputado.



Como evidencias, la Fiscalía cuenta en su carpeta investigativa con declaraciones testimoniales de la madre de la menor y del imputado debidamente asistido por su abogado defensor. Y como evidencias documentales, Iriarte señaló que posee las pericias de la psicóloga efectuadas a la niña y del médico forense que le realizó un examen genital a la menor y no observó lesiones recientes.



El imputado carece de antecedentes penales.



Según la fiscal Iriarte, la conducta desplegada por el padrastro de la menor podría encuadrar en reiterados delitos de abusos sexuales especialmente agravados. La fiscal solicitó a la Justicia que se le inicie la investigación al padrastro. Posteriormente, pidió que le imponga una medida cautelar de prisión preventiva por 90 días.



Para Iriarte, resulta “imprescindible” la prisión preventiva del imputado para evitar el riesgo de fuga, la seguridad de la víctima y un probable entorpecimiento de la investigación.