El INAU denunció caso de abuso sexual en un hogar de amparo

El Hogar Capurro (ex-Tribal), ubicado en la calle homónima, es una de las puertas de entrada al sistema de amparo del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU). Allí son alojados adolescentes que no pueden ser cuidados por sus familias. El problema está en que estos jóvenes se ven obligados a convivir, durante un tiempo, con otros que tienen antecedentes por delitos.

Esta situación no es nueva, sino que se arrastra de administraciones anteriores. Y suele ser la causa de conflictos, y en algunos casos también de abusos. El pasado miércoles 7 la tensión se apoderó del hogar cuando un adolescente en régimen de amparo sufrió un abuso sexual por parte de cuatro jóvenes. El cabecilla de los agresores contaba con legajo penal, pero estaba allí por una medida de amparo.



Según la denuncia presentada por el INAU en la Fiscalía, la víctima sufrió violencia de índole sexual con una cuchara.

“Estamos muy preocupados por la situación. Se intervino en el tema. El adolescente agredido fue inmediatamente internado. Después fue dado de alta y no le quedaron secuelas”, dijo a El País el presidente del INAU, Pablo Abdala.



La víctima había sido alojada en el Hogar Capurro pese a que posee una familia. Su madre y su hermana hoy no pueden darle la contención que el adolescente necesita para superar sus patologías psiquiátricas. De hecho, muchos de los que pasan por el Capurro suelen volver a sus casas tras un corto período de tiempo.

Luego del incidente, que fue calificado como “muy grave” por Abdala, la víctima fue reubicada en otro centro de 24 horas del organismo. “La directora del Hogar Capurro y la directora departamental de los hogares de 24 horas actuaron con celeridad”, opinó el jerarca.



El adolescente abusador había sido enviado allí por una orden judicial. En esta ocasión no había cometido ningún delito, pese a que sí poseía antecedentes penales. La Justicia de Menores entendió que el atacante estaba en situación de vulnerabilidad y que debía ingresar a un hogar de amparo del INAU.



Hoy este joven enfrenta una investigación de la fiscal de Adolescentes, María Camiño, por el presunto abuso sexual.

Una convivencia poco favorable.

Los menores en el Hogar Capurro deben estar poco tiempo y ser derivados a otro centro en función de su perfil. Sin embargo, Abdala reconoció que muchas veces se producen “dificultades” y terminan conviviendo por un largo período adolescentes con perfiles distintos. Esto pasa por la falta de capacidad del sistema, el cual no puede brindar plazas en función de los perfiles de los adolescentes.

El País: ¿Por qué el principal agresor fue internado en el INAU pese a que tiene antecedentes penales?



Abdala: Fue por una orden judicial. Advierto que muchas veces la Justicia no termina de asumir que hay perfiles de determinadas características que debieran estar a cargo del Inisa y no del INAU. Cuando se interna en el INAU a menores con antecedentes se produce una convivencia en los centros de 24 horas del organismo que no es para nada favorable. Los que pagan las consecuencias son los adolescentes que están en situación de amparo por desprotección u otras causas.

Pablo Abdala, presidente del INAU. Foto: Leonardo Mainé

EP: ¿Qué infracción cometió el adolescente victimario para ser enviado al INAU?



Abdala: Ninguna. Por eso se lo encargan al INAU y no al Inisa. Pero ahora él y otros tres jóvenes sí cometieron un delito. La Justicia Especializada en Familia de 3er Turno y la Fiscalía de Adolescente sí podrían haber fallado que lo enviaran al Inisa como medida cautelar por presunto abuso sexual. El hecho ocurrió hace una semana y los supuestos agresores fueron mantenidos en el INAU. Están en el Hogar Capurro.



EP: ¿Qué medidas se deberían tomar para que no se dieran más casos como este?



Abdala: Además del INAU y el Inisa tendríamos que tener una tercera modalidad de atención a adolescentes, de características intermedias. Yo no quiero criticar con esto a los jueces. Es una reflexión.