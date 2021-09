Imputaron a mujer y su pareja por ejercer violencia contra dos niñas de 1 y 4 años

Una mujer y su pareja fueron imputados luego de que se presentara una denuncia el 10 de setiembre para alertar sobre una situación de violencia doméstica contra dos niñas de uno y cuatro años, hijas de la mujer, informó la Fiscalía General de la Nación en su página web.

Las dos menores vivían con su madre, que estaba en pareja hacía pocos meses. Según surge del relevamiento realizado por la Fiscalía Departamental de Las Piedras de 4° turno, en el instante en que empezó la relación el hombre inició los malos tratos contra las niñas y la mujer estaba en conocimiento.



"Los hechos denunciados revestían tal gravedad" que se solicitó un allanamiento para identificar a los ahora imputados, informó la Fiscalía. Además se pidió una pericia médico forense que demostró que las niñas tenían lesiones físicas y que, en una de ellas, también había indicadores de abuso sexual.



Para solicitar la formalización de la investigación, la Fiscalía presentó como pruebas no solo los resultados de las pericias, sino también la declaración de testigos, de los policías que intervinieron y del médico forense.



Para la mujer se dispuso como medida cautelar prisión preventiva por un plazo de 180 días por "reiterados delitos de violencia doméstica especialmente agravados con respecto a sus dos hijas de 1 y 4 años, en concurso formal con un delito de lesiones graves en relación a la niña de 4 años, en la modalidad de comisión por omisión; y éstos a su vez en régimen de reiteración real con un delito de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad con respecto a sus dos hijas, en calidad de autora".



La misma medida cautelar fue dispuesta para el hombre, a quien se lo imputó como "como autor de reiterados delitos de violencia doméstica especialmente agravada (por la edad de las víctimas) en concurso formal con un delito de lesiones graves, y estos a su vez en régimen de reiteración real con delito de abuso sexual especialmente agravado sobre la niña de 4 años".



DATOS ÚTILES



Violencia doméstica



Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.