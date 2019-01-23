Imputaron a un joven por el asesinato del taxista en Piedras Blancas

Justicia

El primo del imputado también participó del hecho y se encuentra detenido y a disposición de la Justicia.

La Fiscalía de Homicidios de 1° Turno imputó a un joven por el asesinato del taxista Juan Carlos Nacaratto, que fue encontrado en la mañana del 25 de diciembre cerca de donde habían hallado el vehículo que había sido quemado un día antes.

El fiscal a cargo del caso, Juan Gómez, tuvo el testimonio de dos testigos reservados que contaron su versión de los hechos, la que se pudo constatar con los datos arrojados por el gps del taxi.

El hecho ocurrió el 23 de diciembre a las 2:23 horas, cuando tres jóvenes pararon a Nacaratto en General Flores entre Leonardo Gómez y Maratón "con la intención de sustraer efectos", según informó el fiscal en el documento publicado por la Fiscalía.

Durante el viaje golpearon al taxista hasta dejarlo inconsciente. Uno de ellos se pasó al lado del conductor y el joven imputado al lado del acompañante. Desde ahí se dirigieron a la calle Teniente Galeano y Roberto Ibáñez, lugar donde encontraron el vehículo horas más tarde.

Según el relato de un testigo, al llegar al lugar marcado bajaron al hombre del taxi y lo golpearon con un palo reiteradas veces, además de patearlo y darle golpes de puño hasta matarlo. El mismo relato fue presentado por otra testigo que se encontraba en el lugar.

Posteriormente prendieron fuego el vehículo, "con la intención de eliminar las huellas del delito" y ocultaron el cuerpo, que fue encontrado en la mañana del 25 en unos matorrales cercanos al lugar.

La Justicia otorgó un plazo de 150 días de prisión preventiva para el joven que iba en el lugar del acompañante por un delito de homicidio muy especialmente agravado en calidad de autor, mientras se reúnen las pruebas suficientes para iniciar el juicio oral.

El joven que iba en el lado del conductor, primo del imputado, se encuentra detenido y a disposición de la Justicia. El tercer involucrado "no fue identificado a la fecha".

