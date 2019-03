Hubo careo entre Sanabria y Calvette por contradicciones en sus declaraciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Francisco Sanabria y Nelson Calvette llegaron sobre la mañana de este viernes al Juzgado de Concurso de 1er Turno para hacer un careo a raíz de las contradicciones en sus declaraciones en el marco de la causa judicial del expediente del Cambio Nelson.

Durante la audiencia, que duró más de una hora, Sanabria volvió a decir que Calvette era socio del cambio, mientras que, por su parte, Calvette se desmarcó de ese hecho y dijo que era gerente del lugar.

Una de las discrepancias que se intentaron aclaran durante la audiencia fue si ambos estaban al tanto de la operativa de colocación de fondos en el cambio y la relación de ambos con José V. el médico que reclama un depósito millonario.

“A mí me queda en total claridad no solo de la existencia de los depósitos -que no cabe la mínima duda, sino que tanto Sanabria y Calvette conocían y autorizaban esa operativa”, dijo Daniel Bonsignore, abogado del médico.



Además agregó: “Sería irregular administrativamente pero en los hechos no cabe la mínima duda que existía”.

El empresario dijo durante el careo que él no tenía conocimiento de toda la operativa que se realizaba en el cambio y que no tenía acceso al sistema. “Yo no tenía acceso porque no tengo clave y no sé manejar el sistema”, dijo Sanabria.

“La persona que tengo al lado (dijo Sanabria respecto a Calvette que estaba sentado a menos de un metro de él) tenía la clave con las potestades máximas. Fui yo el que compró el sistema y el que tenía las máximas potestades”.

El abogado de José. V dijo que se trató de un careo muy largo. “Ahora yo tengo toda las actas para hacer el alegato”.

Tanto Sanabria como Calvette se mantuvieron en el juzgado para participar en otra audiencia, en calidad de testigos y con declaraciones por separado para contestar sobre las mismas discrepancias por las que se llamó a un careo.