Hombre que apuñaló a su hermano y se entregó fue imputado e internado en Hospital Vilardebó

En la madrugada de este jueves un hombre de 48 años fue asesinado por su hermano en Villa Don Bosco. Tras asestarle varias puñaladas, el homicida se entregó a la Policía. Este viernes, el fiscal Carlos Negro informó que se formalizó la investigación, por un delito de homicidio especialmente agravado por parentesco.

"También solicitamos la prisión preventiva por tratarse de un delito grave y el tipo y cantidad de lesiones", dijo Negro a Telemundo (Canal 12) y acotó que la defensa, en base a un informe psiquiátrico, solicitó que "para una mejor evaluación sobre su imputabilidad o no había que proceder, según recomendó el psiquiatra forense, a una internación en (el Hospital) Vilardebó".



Luego de realizar esa evaluación, agregó, se convocará a una nueva audiencia para ver si corresponde la prisión preventiva u otro tipo de tratamiento.

Consultado sobre el historial de violencia que indicaron algunos vecinos respecto al homicida, el fiscal dijo a Telemundo que no están claros los grados de violencia existentes. "No tenemos elementos para afirmar eso y tampoco está claro el desencadenante de los hechos, porque es una persona que no ha respondido a la mayoría de las interrogantes de fiscalía aún", explicó.



