Hombre de 42 años irá 180 días a prisión preventiva por femicidio de una joven de 17

Testigos, pruebas de balística, más testigos, una denuncia y una escena del crimen que dice mucho. Esas son solo algunas de las pruebas que las fiscales Claudia Lema y Sonia Pritsh presentaron en la tarde de este viernes contra un hombre de 42 años acusado de matar a una joven de 17 con quien mantenía una relación.



Hacía cuatro meses que estaban juntos y aunque ella en un momento le había planteado terminar la relación él logró manipularla poco a poco para que pudieran seguir juntos, según relató la fiscal Lema.

Él tenía un plan: primero iba a contratar un taxi, le iba a dar la dirección de la sede del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) donde ella se encontraba y en pocos minutos se podía concretar la fuga que habían organizado.



Pero ella tenía otros proyectos en mente. Le contó que se había reencontrado con su padre biológico, que iba a viajar a Rivera para reiniciar su vida y ver a su familia, que estaba feliz. "A raíz de eso -estamos hablando de una persona violenta, posesiva, celosa- se genera una pelea que termina con desenlace fatal", indicó la fiscal.



Pocos días antes, después de la fuga, la joven le había pedido al hombre que la acompañara a visitar a su hija. "Ella sabía perfectamente que su hija no estaba ese día, pero fue igual", relató Lema.

Una vez en el lugar donde vive la hija de la joven al hombre se le cayó un arma que tenía en el bolsillo y que quedó a la vista de todos los presentes. "No se preocupen, que no es para ustedes", fue lo que él dijo y con tranquilidad volvió guardarla.



Cuando se fueron, las funcionarias del lugar llamaron al INAU pero no tenían la dirección del hombre registrada y por lo tanto no sabían cómo encontrarla. Celular no tenía porque se lo había entregado a él que no quería que lo usara: "Ella no tenía celular porque me lo dio por amor", les relató el hombre a las fiscales días después mientras presentaba declaraciones tras su detención.



El día del asesinato ambas fiscales se presentaron en el lugar. La llamada la realizó la madre del hombre, con quien vivía ya que él no tenía trabajo para pagarse un alquiler. "Ellos hablan de suicidio todo el tiempo y él siempre estuvo muy calmado", relataron las fiscales.



Pero la posición del cuerpo, la bala en el lado izquierdo siendo ella diestra, los golpes que tenía en su cuerpo que demostraban un intento de defenderse y que se complementaban con los arañazos que él presentaba en la cara: la escena no hablaba de un suicidio.

"Él intenta acomodarla para que parezca un suicidio", consideró Lema y explicó que el mismo imputado les contó, como sin querer, que había intentado limpiar con un balde hasta que los efectivos de la Policía Científica llegaron.



Durante la audiencia el hombre negó las acusaciones e incluso rechazó firmar el documento que da cuenta de las pruebas y el relato presentado por la Fiscalía. La jueza le otorgó 180 días de prisión preventiva, tiempo en el que Lema y Pritsh tendrán que recabar todas las pruebas que lo incriminen en los hechos.



"Hay un montón de cosas que complementan el escenario de la personalidad patológica que tiene", dijeron las fiscales. Además buscarán determinar "los últimos días de la vida de ella, cómo fueron, qué pasó", indicaron y agregaron: "Y tenemos que pedir pericia en redes sociales porque van a ser muy importantes y nos dan realmente la pauta".