Hombre que amenazó de muerte a Larrañaga fue imputado y deberá realizar tareas comunitarias

Este viernes la fiscal de Rosario (Colonia), Silvana Arredondo, imputó a un hombre que había amenazado al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, por el delito de violencia privada, de acuerdo a lo que informó la Fiscalía General de la Nación a través de su cuenta de Twitter.

“Se arribó a un proceso abreviado en el que se le impuso la realización de tareas comunitarias una vez por semana durante dos horas por cuatro meses, la prohibición de acercamiento y comunicación con Larrañaga, presentación una vez por semana en la seccional, obligación de fijar residencia y cierre de fronteras, entre otras medidas”, detalló Fiscalía.

Larrañaga se refirió ayer a esta amenaza de muerte contra él que circuló por redes sociales. “Hay algo en las redes”, dijo el jerarca al ser consultado al respecto durante una rueda de prensa en la Expo Prado. “La verdad que no tengo mayor conocimiento, no he podido hablar con la Jefatura de Policía de Colonia”, agregó en referencia al departamento de donde partió este mensaje.

“Tendrá que ser dilucidado en la órbita policial y judicial”, comentó el secretario de Estado.

En el audio de WhatsApp que circuló en redes un hombre asegura que uno de sus hermanos está preso y dice: “Le pasa algo a mi hermano no sé hasta dónde paro. El primero que mato es a Larrañaga, se lo aviso a usted”. No trascendió a quién le envió este mensaje.