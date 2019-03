Hinchas del “avioncito” son obligados a trabajar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 2 de abril de 2018, el Club Nacional de Football anunció a dos hinchas, Nicolás Correa y Matías Huelmo Belén, que les iniciaba una demanda por US$ 580.000 por el daño causado a la institución en el partido jugado contra Chapecoense. En ese encuentro, los dos parciales hicieron “el avioncito”, en alusión a la tragedia aérea ocurrida el 28 de noviembre de 2016 donde fallecieron 71 personas, entre ellas jugadores de Chapecoense, dirigentes, personal del club y periodistas.

El escrito, que Nacional presentó a la jueza de Conciliación, Silvia Castelli, dice que los gestos de los hinchas provocaron que la Conmebol sancionara a Nacional. Se le prohibió la venta de entradas a sus parciales por los próximos tres partidos que el equipo jugase en dicho certamen en condición de visitante y le aplicó una multa de US$ 80.000.

En la audiencia, el aboga- do de Nacional, Raúl Acuña, planteó que la institución reclamaba la cifra de la multa a la Conmebol (US$ 80.000) y US$ 500.000 por daño moral. Los hinchas pidieron disculpas, pero el club consideró que no era suficiente.

Los abogados de los dos parciales, Martín Etcheverry y Daniel Burgos, calificaron en ese momento de improcedente la demanda de Nacional y afirmaron que sus defendidos no cometieron ningún hecho ilícito. “Solo hicieron un desatinado uso de la libertad de expresión”, dijo Etcheverry.

Ambas partes iban a diligenciar pruebas ayer ante la Justicia Civil. Nacional había presentado videos y publicaciones de todo el mundo que mostraban a los hinchas insultando y haciendo gestos hacia la parcialidad de Chapecoense.

En el transcurso de la audiencia, el club albo y los aficionados llegaron a un acuerdo.

Nacional levantará la demanda por US$ 580.000 y los dos demandados se comprometieron a colaborar con la institución tricolor. “Ellos se comprometieron en el Juzgado a realizar actividades. Por ejemplo, mejorar la imagen física y moral del club”, dijo Etcheverry a El País.

El acuerdo establece que ambos aficionados trabajarán para Nacional durante seis meses. Estarán a disposición del club y sus jornales laborales no podrán superar las ocho horas por semana. “Los dos hinchas no tendrán un horario fijo. Nacional los llama y ellos deberán concurrir a realizar tareas que destacan la moral o la imagen del club”, reiteró Etcheverry. Es decir, que si la Directiva del Club entiende que los dos aficionados que realizaron el “avioncito” deben pintar un muro, deberán hacerlo.

Desde el punto de vista jurídico, el litigio quedó laudado.

Etcheverry consideró que el acuerdo logrado es bueno, ya que sus defendidos reconocieron ser los autores de los gestos, que estos no fueron graciosos y que provocaron un daño.