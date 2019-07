Hincha que amenazó a Balbi tendrá libertad vigilada y no podrá ir a ver a Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Justicia accedió a la solicitud de la fiscal Angelita Romano y condenó al hincha de nacional que amenazó a Alejandro Balbi a través de audios de WhatsApp, a permanecer bajo libertad vigilada por un delito de violencia privada.

Además el hombre imputado no podrá concurrir a espectáculos deportivos en los que participe Nacional ni acercarse a jugadores o miembros de la directiva, cuerpo técnico o jugadores del plantel, indicó Fiscalía.



Para solicitar la condena, Romano contaba con los audios enviados a Balbi y el resto de la directiva así como la declaración del hombre que "admitió ser el autor del audio amenazante cuya finalidad era intimidar a la Directiva a fin de que cambiaran la forma de gestión de la institución para obtener, a su criterio, mejores resultados deportivos".



El acusado es un hombre de 54 años, soltero que según fuentes tricolores, es un exintegrante de La Banda del Parque que perdió poder dentro de la facción.



Consultado por Telemundo, antes de la sentencia, el hombre aseguró: "Alejandro es amigo mío, pero viste cómo es, a veces uno en caliente hace giladas como esta, y bueno, ta, le pido disculpas, ¿qué más querés? No sé qué quiere que haga. Ya está. Aparte no le voy a hacer nada, ¿Qué le voy a hacer? ¿Vos te creés que yo tengo ganas de marchar en cana? Ya va a hacer 15 años que salí de la cárcel y ya fue, ¿me entendés? Me equivoqué y cuando uno se equivoca pide disculpas, ¿no?", empieza diciendo el audio que dio a conocer el informativo.

Transcripción del audio enviado a Balbi:



"Ale, qué pasa con estos jugadores, bo. ¿Están de vivos? Te hago la pregunta a vos que sos el vicepresidente. El otro día te fuimos a manguear... bueno, yo te paso a decir, y no lo tomes a mal y si querés hacer la denuncia hacela, pero tenemos un cuadrito de 40 o 50 personas que estamos cansados de todo ya", comienza el audio.



"En cualquier momento yo (...) apunto pa'vos, pal'presidente, pal'técnico, pal'que sea. Y hacé la denuncia, mirá que acá tenés la prueba, en este mensaje, pero o están todos de vivos, se la están llevando o están echando pa'atrás y ustedes son los principales, porque son los que contratan gente", continúa.



"Yo sé bien cómo son los negocios de ustedes, así que cambian las cosas o voy a apuntar yo a vos o al presidente. Ya la tenés clara; y no me metas la fría por acá por el coso (Whatsapp), porque te agarro a vos a la salida de tu laburo, en todos lados... yo sé todos tus pasos. Sé dónde parás y todo, dónde vivís y todo. Así que, o cambian las cosas (te voy a dar un mes) o vamos a apuntar a ustedes, viste cómo es. Y acá tenés la prueba, con este mensaje de voz. A mí me tiene sin cuidado. Y si voy en cana perdé cuidado que van a apuntar pa'vos, eso te lo puedo asegurar. Porque vos estás de vivo también. Así que vamo'arriba. O salen adelante o se les termina la joda. Mirá que va en serio esto... y te estoy amenazando, así que hacé lo que vos quieras", finaliza.