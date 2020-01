"No hay problema que lave una plaza u otros autos, pero no el mío", dijo víctima de robo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La fiscal Ana Dean declaró este miércoles que cuando se levante la feria judicial cambiará la polémica pena que impuso a un hombre por el robo de un auto en Maldonado.

La misma consiste en "realizar tres lavados del vehículo completos con cera y con silicona a los plásticos" como "reparación material y simbólica", según indica el parte de la Jefatura de dicho departamento al que tuvo acceso El País.

Dean declaró que ella misma se contactó en esta jornada con la victima, y puntualizó que la medida impuesta "debió haber sido consultada, eso es una omisión que padeció la Fiscala, en virtud de que estábamos con 12 detenidos, con la previa de los militares, los casos de River (Plate)... había mucho volumen de trabajo y se omitió", señaló.

La funcionaria del ministerio público dijo que en esa conversación con el denunciante, este le dijo que "no tiene ningún inconveniente en la solución de la suspensión (condicional de la pena), pero sí en las medidas, por lo cual se van a rever las medidas".

Consultada sobre si la víctima va a aceptar esa pena, que implica tres lavados, Dean señaló: "No va a aceptar el lavado. Me dijo: 'No hay problema que lave una plaza u otros autos pero no el mío', y hay que respetar lo que pretende el denunciante".

Más temprano, en diálogo con El País, la fiscal dijo que "en la suspensión condicional del proceso no es necesario que la víctima esté de acuerdo", pero que igual se iba a comunicar con el denunciante, que lo hizo este miércoles. Dean indicó también que se tuvo en cuenta que "el imputado era una persona de más de 30 años sin antecedentes y sin ningún tipo de indagatoria policial; es una persona de trabajo que tiene su taller mecánico con lavadero y lubricación".

Otra parte de la sanción impuesta por la Justicia es que el imputado, de 30 años, deberá residir por el plazo de 90 días en un domicilio específico y no podrá modificarlo sin dar aviso previo a la Fiscalía.

El hombre fue formalizado por la presunta comisión de un delito de hurto especialmente agravado. El acuerdo supone la suspensión condicional de la pena, esto quiere decir que de cumplir con lo previamente establecido, no quedará con antecedentes penales.

En la mañana del viernes 10 de enero fue denunciado el hurto de un auto Fiat Cincuecento, que se encontraba estacionado y con las llaves puestas. La víctima declaró que había bajado unos segundos a su casa en busca del termo y el mate, y cuando regresó el vehículo ya no estaba.

Gracias a las cámaras de videovigilancia, la Policía pudo establecer el recorrido del auto y finalmente lo encontraron estacionado en las calles Dodera y Dr. Edye, con un hombre durmiendo en su interior.

En el lugar se determinó que el hombre se encontraba en estado etílico y que no tenía los documentos correspondientes del vehículo.



La fiscal Ana Dean comentó a El Observador que el hombre reconoció que por error se había llevado el auto al salir de un local bailable. "Estuvo tomando toda la noche en el lugar, y en determinado momento una de las personas con las que estaba le dijo: '¿Te llevás el auto y lo vichás y yo lo recojo más tarde en el taller (del que él es dueño)?'", contó aunque explicó que se trataba de una broma.

El hombre se llevó el auto Cincuecento y "se quedó dormido a dos cuadras del lugar en virtud de la cantidad de alcohol que había consumido".