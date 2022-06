Hay información de discos de Científica no respaldada; FA reclama conocer detalles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Ministerio del Interior informó, el viernes pasado, que dos discos duros de la Policía Científica se dañaron. Según una fuente de esa repartición que fue consultada por El País, estos discos contenían información interna de Científica; “todo lo que vamos trabajando, lo que vamos haciendo”. En un comunicado del ministerio, se notificó que, a fines de mayo de este año, esta dirección de la Policía “reportó que algunos de sus servidores presentaban fallas en el acceso a la información”.

Frente a este daño, personal del Área TIC del Ministerio del Interior revisaron los equipos y constataron que “dos discos presentaban daños, por lo que se recomendó la contratación de un servicio para la recuperación de la información contenida en éstos”, indica el comunicado.



Esta empresa especializada en informática -que ya trabajó con el ministerio, por ejemplo en 2019- emprenderá las tareas de recuperación y “se conocerá si se puede acceder o no al 100% de la información contenida en los discos”.



Al ser consultada por el motivo del daño de los discos duros, la fuente de Policía Científica respondió: “Viste cuando vas en un auto y el auto se rompe, o tenés una computadora y se rompe, bueno eso”. Y reiteró: “en definitiva es eso, como cualquier máquina, teníamos un equipamiento que en un momento se rompió”.

Explicó que si bien la mayoría de la información está respaldada, algunos datos no lo están, y de la recuperación de los datos se encargará la empresa contratada por el ministerio. “Se le está dando una trascendencia más grande de la que realmente tiene”, sostuvo, al final, la fuente.



El Ministerio del Interior también informó en el comunicado que adquirió por Licitación Pública Nº 7/2021 “un Storage que aumenta la capacidad de almacenamiento del Data Center de la Secretaría” y esta hardware se recibirá en los próximos meses.

Pedido de informe

Los senadores frenteamplistas Charles Carrera, Daniel Caggiani y Alejandro Sánchez ayer realizaron un pedido de informes al Ministerio del Interior luego de que se conociera el “colapso” en el sistema informático de Policía Científica. Si bien el ministro Luis Alberto Heber destacó en rueda de prensa el viernes, que no hubo “pérdida” de datos, así como tampoco “filtraciones” y que se está trabajando en “recuperar” toda la información, ahora los representantes opositores buscan conocer más detalles de lo ocurrido.



En el pedido que hicieron a la vicepresidenta Beatriz Argimón, los tres dirigentes del Frente Amplio buscan conocer cuál fue la “entidad del incidente”, las áreas que “específicamente” alcanzó y si “existen respaldos sobre la información contenida en los discos duros afectados”.



Para el caso de que no existiera respaldo informático, los senadores consultan “por qué razón no se previó un respaldo correspondiente” y si ya se realizó o no un contacto con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) para que les brinde “asesoramiento”, al mismo tiempo que piden fechas y más detalles.

Por otro lado, piden acceder al “contrato de confidencialidad” firmado con la empresa contratada para la recuperación, cómo fue el proceso de adjudicación de la firma abocada a esa tarea y si se pidió autorización a la Fiscalía General de la Nación para “realizar el procedimiento de recuperación con un privado”.



“Estábamos en proceso de licitación para ampliarla (la capacidad de memoria del disco) pero no llegamos a tiempo, y llevó a que colapsara el sistema”, explicó Heber.