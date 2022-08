No hay delito, afirma abogado de policía que ayudó a bajar de ómnibus a joven en Ruta 1

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La agente de Policía que ayudó a bajar por la fuerza de un ómnibus a un joven tras una aparente crisis nerviosa y que posteriormente fue atropellado en Ruta 1, declaró este jueves en la Fiscalía de Libertad (San José). Tras su comparecencia, el abogado del sindicato policial y de la mujer, Andrés Ojeda, afirmó que no ve una responsabilidad penal en el caso, dijo que ella es una funcionaria administrativa que no hace calle y comentó que el joven no había pagado el boleto al subirse al ómnibus.

“No logramos desentrañar hoy qué figura delictiva se pretendía investigar, porque por lo menos a nuestro juicio no surge a la luz la comisión de ningún delito”, sostuvo el abogado en conversación con Subrayado (Canal 10).



En este sentido, dijo que él no ve responsabilidades penales, “ni de parte de la policía y francamente de nadie más, ni del guarda, ni del chofer, ni de nadie que estuviese en el ómnibus”. Además, destacó que en sus dichos no hace ningún juicio de valor moral, sino que se atiene a lo jurídico.



“Lo que sí sabemos es que fueron interrogados el chofer, la guardia y que la Fiscalía está procurando obtener la identidad de las 25-30 personas que viajaban en el ómnibus para interrogarlos a todos”, señaló Ojeda.



El abogado enfatizó que el episodio ocurrido en el ómnibus duró tres minutos y que el joven llegó a viajar unos dos kilómetros en el vehículo. "Subió, se generó este incidente, lo acompañaron a bajarse. Subió por sus propios medios, bajó por sus propios medios", resumió el defensor.



"Una vez que bajó, (la funcionaria policial) llamó a la mesa central, dio la comunicación de que había bajado a una persona del ómnibus, un móvil fue hasta allí y no lo encontró en el lugar", resaltó.

Videl del momento en que bajan del ómnibus al joven

Gravísimo hecho en un Cotmi, una persona que sufre una crisis es tirado como si nada en el medio de la nada por una funcionaria policial y el guarda. Indignante, inhumano, omisión de asistencia.. estos son los protocolos que se manejan? pic.twitter.com/44PPNgGc7f — Lucía Melone (@Lu_Melone28) July 31, 2022

Asimismo, Ojeda señaló que “hay criterios de derecho penal para establecer responsabilidades por omisiones, o por cuestiones que debieron haberse hecho y no se hicieron”. En este sentido, sostuvo: “Sobre todo, si pasan seis, siete horas en el medio, por haber estado tres minutos arriba de un ómnibus yo no puedo ser objetivamente responsable de todo lo que le pase después. Si yo tuviera un criterio así de laxo, los padres que lo dejaron salir de la casa de mañana también son responsables y puedo ir con responsables hasta arriba sin final”.



El abogado también afirmó que la funcionaria resolvió la situación de una buena manera. “La alternativa que tenía era reducirlo y esposarlo, a una persona que está visiblemente desacatada. Eso implica la posibilidad de un alto grado de violencia, incluso de trabarse en lucha, si es necesario, alrededor de mucha otra gente que allí estaba, y sin saber si la persona está armada o tiene algún tipo de elemento contundente, poniendo en riesgo la integridad física de esa persona, del resto del ómnibus y de ella misma”, señaló.

“Ella logra salir de esto sin ejercerle violencia a la persona. Pongámosle que lo hubiera reducido con mucha violencia, y llega con esta persona lesionada a la seccional y esposada; hoy estaríamos en la Fiscalía explicando un caso de abuso policial, no tengo ninguna duda”, indicó.



Además, manifestó que la funcionaria no es psicóloga ni psiquiatra. “No tiene ninguna herramienta para identificar un quebranto de salud mental ni responsabilidad de hacerlo”, aseguró Ojeda.



“Esta persona (el joven) ni siquiera pagó el boleto del ómnibus. A golpe de vista de cualquier persona se podría hasta haber estado haciendo el vivo para no pagar”, comentó. “En ningún caso creo yo, ella puede ser responsable ni nadie del ómnibus por las lesiones que ocurrieron siete horas después”, concluyó Ojeda.