Guillermo Freijido, el músico acusado por abuso, seguirá preso

El músico y docente Guillermo Freijido ya lleva casi dos años en prisión. Es acusado por la Fiscalía de abusar sexualmente de un hijastro y un alumno, ambos menores de edad.

Freijido se hizo conocido por integrar el jurado de un programa de televisión con concursantes. También era docente de música en varios colegios y dirigía un coro de niños. Tras ser denunciado a fines de 2017 por su expareja y madre de uno de los niños, fue desvinculado de todas las instituciones educativas y también del programa de televisión.

En un fallo emitido el 3 de enero de 2020 durante la feria judicial, el Tribunal de Apelaciones ratificó la decisión judicial y de la Fiscalía de extender la prisión preventiva de Freijido por otros 150 días y no hizo lugar a la solicitud de la defensa del músico que pedía la prisión domiciliaria con una vigilancia mediante tobillera electrónica.

Es decir, el Tribunal de Feria decidió, por mayoría, mantener encarcelado a Freijido. El fallo fue firmado por las ministras Nilza Salvo y Teresita Macció. En tanto, una opinión a favor de la prisión domiciliaria con vigilancia electrónica fue rubricada por la ministra Beatriz Venturini.



El Tribunal advierte que se debe mantener la prisión del músico en tanto no han transcurrido aún dos años desde la efectiva privación de libertad (21 de septiembre de 2018) y la Fiscalía ya presentó acusación.

El 2 de abril de 2019, la Fiscalía consideró que Freijido había incurrido en atentados violentos al pudor hacia su hijastro. En la audiencia realizada ese día, la Fiscalía solicitó a la jueza del caso que le decretase siete años de prisión.



Por la denuncia de su expareja y madre de uno de los niños, Freijido se encuentra en prisión preventiva por riesgo de fuga y para evitar que obstaculice la investigación.

Freijido también es acusado por un supuesto abuso sexual cometido en 2014 contra un alumno entonces de 11 años.



Según el Tribunal de Apelaciones, “no corresponde” disponer la prisión domiciliaria de Freijido en atención “a la gravedad” y “naturaleza” de los delitos que se le imputan al músico.



El fallo sostiene que la demora en la realización del juicio oral no es imputable ni al Poder Judicial ni a la Fiscalía actuante, sino al ejercicio por parte de Freijido de su legítimo derecho de defensa que determinó que el proceso se encuentre suspendido por virtud del recurso de casación ante la Corte oportunamente interpuesto por la defensa del músico.



Es decir, el tribunal considera que el alargamiento del proceso es responsabilidad de la defensa por utilizar todas las armas legales para defender a Freijido de la acusación presentada por la Fiscalía.

Libertad provisional.

Al fundamentar su posición en la sentencia del tribunal, la ministra Venturini no compartió la argumentación esgrimida por la Fiscalía y por el defensor de la víctima y, por el contrario, estimó que asiste razón parcialmente a la defensa de Freijido.



Venturini señaló que está probado que el músico se encuentra privado de libertad desde su formalización realizada el 21 de septiembre de 2018 y por un término que al presente “excede” de lo razonable para una medida cautelar.



Y citó doctrina y jurisprudencia para llegar a la conclusión que esta figura solo corresponde si hay alguna posibilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación por parte del acusado. Por consiguiente, entendió Venturini, la prisión preventiva debe reducirse a los límites estrictamente necesarios y si el imputado estuviere ya sometido a prisión preventiva, debería obtener la libertad provisional.



Con respecto a la invocación de la Fiscalía de que era necesario mantener encarcelado a Freijido para proteger a víctimas, la ministra dice que ello no implica que daba adoptarse esa medida en todos los casos, porque de esa manera habría en el país una prisión preventiva obligatoria encubierta.

La defensa pidió la nulidad del juicio penal

Durante el proceso, el abogado del músico, Guillermo Freijido, recusó a la jueza del caso y luego presentó ante la magistrada una acción de nulidad de la acusación por entender que hubo indefensión del músico. En su escrito, el penalista argumentó que, en la etapa de la acusación, presentaron pruebas la Fiscalía y la defensa. Y agregó que el representante de la víctima no podía presentar pruebas luego de ver las anteriores.



Según el defensor, la jueza hizo lugar a todos los pedidos de recortes de pruebas que presentó en defensa de Freijido y sí accedió a los planteos realizados por la Fiscalía, y los abogados de las dos víctimas.



El 21 de agosto de 2019, la jueza no hizo lugar al incidente de nulidad planteado por el abogado de Freijido calificándolo como “improcedente”.



Según la defensa del músico, el juicio contra Freijido ha sido uno de los más largos desde que se implementó el nuevo Código del Proceso Penal. En la etapa de la acusación van por lo menos 26 horas de audiencia cuando el promedio son dos.



En 2017, cuando el caso se hizo público, el consejo de Primaria, Pablo Caggiani, anunció que iba a inspeccionar cada colegio para ver cómo actuaron frente a denuncia de abusos. Y agregó que en la sociedad hoy hay 3.000 denuncias por año de abuso o situaciones de violencia que involucran a niños y adolescentes de cero a 18 años.



Caggiani no dijo cuántas denuncias de acoso había en el sistema educativo.