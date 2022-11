Gómez trasladará a fiscal de Flores tras polémica pública con la Policía: los detalles de la decisión

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Son días movidos para el fiscal de Corte. Porque además de tener arriba de la mesa la solicitud formal de la fiscal Gabriela Fossati para apartarse de la causa de Alejandro Astesiano, el jerarca debió trasladarse ayer lunes hasta el departamento de Flores luego de una polémica pública entre la Policía y la fiscal departamental, algo que generó consecuencias.

El trasfondo de este último tema fue informado este sábado por El País, al divulgar algunos detalles de una lista con cerca de 190 delitos que la doctora Alicia Abreu no investigó -pese a que la Policía tenía identificados a sus autores- y que el jefe policial del departamento, Gonzalo Larrosa, entregó al ministro del Interior durante su visita a Flores en la tarde de este viernes.



En una conferencia de prensa ese mismo día, de hecho, Luis Alberto Heber subrayó la preocupación que le generaba la situación, al destacar su satisfacción con el trabajo de los jueces de Flores en contraste con el del equipo liderado por la fiscal Abreu.



“Lamentablemente -protestó el ministro-, no tenemos la misma coordinación con la señora fiscal. Tenemos que hablar con el fiscal de Corte a ver cómo podemos mejorar esta coordinación de la Policía y la fiscal del departamento”.

Gómez tomó nota enseguida del problema, según dijo el propio fiscal de Corte El País. Lo primero que hizo fue contactarse con el propio Heber, con quien se reunirá en los próximos días, y ayer, en la ciudad de Trinidad, mantuvo dos reuniones con los involucrados: por un lado, con la fiscal Abreu y su adscripta; por el otro, con el jefe Gonzalo Larrosa.



Como primer conclusión tras los dos primeros encuentros, Gómez destacó a El País su fe en la “reconstrucción del diálogo y la coordinación” entre la fiscal y la Policía en “pos de la comunidad”.



Pero hubo algo más. Porque ante el desgaste de la relación entre los policías y la fiscal -que está en el cargo desde julio de 2019- Gómez también dio a conocer a Larrosa que dispondrá el traslado de la funcionaria en las próximas semanas: en concreto, para comienzos de 2023, probablemente en febrero.

“Es un tema interno: ella ya cumplió su tiempo en Flores, y es evidente que en algún momento había que hacer un recambio”, comentó el fiscal de Corte en diálogo con El País.



El encuentro con Larrosa fue bien valorado por el jefe policial. Allí, según supo El País, Gómez le pidió que “transmitiera tranquilidad a la fuerza”, molesta con la actuación de Abreu, con la “noticia” de que la funcionaria dejará su cargo en esa fiscalía departamental.



Consultada al respecto, la funcionaria aseguró que ella misma “solicitó” el traslado meses atrás porque quería “dejar la modalidad del turno único, que es agotadora”, y que quería estar “más cerca de Montevideo”.



El destino que tendrá, no obstante, aún no se conoce, acotó por su parte Juan Gómez.

Denuncia

Independientemente de esta decisión, el fiscal de Corte también analizará la lista con los casi 190 casos que Abreu no investigó -siempre según la versión policial-, para determinar si hubo o no alguna irregularidad.



En esa lista hay desde rapiñas y hurtos de vehículos, hasta estafas, casos de apropiación indebida y robos en comercios, pero aparte -por fuera de ese documento- hay otros casos que generaron molestia entre los uniformados, como el de un rapiñero que la fiscal dejó en libertad días atrás, desestimando la evidencia material reunida por los investigadores.



En declaraciones este sábado a El País, Abreu defendió la decisión adoptada en ese caso -dijo que un “testigo clave había cambiado de versión”- y respecto al listado de delitos en los que no habría actuado sostuvo que lo “desconocía”.



La fiscal también se había mostrado disconforme con las declaraciones de Heber, de quien opinó que se guió por “solamente una versión”, y luego dejó entrever su malestar con la sobrecarga laboral.



“Tenemos todo el trabajo penal, que abarca también las faltas y Aduana, y además tenemos casos del viejo proceso penal”, reclamó, y agregó que no podía “abarcarlo todo”, pese a que entendía que tiene “capacidad de trabajo”.

Presidente del gremio de fiscales rechaza las filtraciones de policías

En los últimos días se han conocido más de un caso con las características de lo ocurrido en Flores. Es decir, funcionarios policiales o del Ministerio del Interior que, ante molestias con la actuación de determinados fiscales, dan a conocer el problema a través de la prensa.



Esta situación generó ayer una respuesta por parte del presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, quien rechazó en Twitter la conducta de algunos policías.



Allí dijo que los problemas de comunicación y coordinación deben resolverse “dialogando interinstitucionalmente, relevando fallas, (y) planteando soluciones”, si lo que se procura es “mejorar y no meramente” acusarse públicamente.



“En las reuniones que solemos tener con la Policía, planteamos cosas que son importantes tener en cuenta, ellos plantean cosas que no entienden (...) y se pulen dinámicas de trabajo -escribió Rosa-. Entiendo que ese es el ámbito, no los medios de comunicación”.



Consultado por El País, el fiscal agregó que le ha “sorprendido” que haya funcionarios policiales que de forma “anónima” transmiten su molestia a la prensa cuando se generan cortocircuitos entre las partes.



“El hecho de que la Policía se enoje porque no se obtuvieron los resultados esperados en una investigación no significa que el fiscal haya actuado mal -reclamó-. Porque los que tienen que poner luego la cara en las audiencias somos nosotros, y si no tenemos suficientes evidencias el juez nos va a decir que nos vayamos para casa, y a partir de ese momento nos va a mirar con tres ojos ante cada caso que llevemos”.