Gómez resolvió trasladar a una unidad al fiscal que investiga la fuga de Morabito

El fiscal de Corte adjunto Juan Gómez resolvió trasladar a Ricardo Lackner, fiscal de Letrado Penal de Delitos Económicos y Complejos de 2º turno, a la Unidad de Ciberdelitos que comenzará a funcionar en 2023, confirmaron a El País fuentes de la Fiscalía General de la Nación.

Entre las causas que tiene a cargo Lackner está la fuga del narcotraficante italiano Rocco Morabito en 2019, que había sido detenido en Uruguay en 2017. La investigación del escape de película de uno de los jefes de la mafia calabresa generó críticas desde el arco político.

Respecto a si el traslado de Lackner, tal como informó El Observador, se debe a su desempeño en el caso Morabito, las fuentes señalaron que el cambio a una unidad, no una fiscalía, es porque se considera que el fiscal tiene un "perfil adecuado" para dicha área.



El ministro del Interior Luis Alberto Heber había declarado a mediados de marzo tras reunirse con Gómez que buscaba "agilizar" la investigación sobre el caso que catalogó meses atrás de "vergüenza internacional" para Uruguay.



"Nos resulta muy inquietante saber quién, con qué autoridad se conectaban los narcotraficantes en la anterior administración en Cárcel Central, que terminó después con la fuga de Morabito", había declarado Heber en marzo. En junio, Lackner había solicitado la formalización de la investigación contra un agente policial por este caso, aunque las críticas no cesaron.



A fines de octubre, el senador nacionalista Jorge Gandini había apuntado contra el fiscal en Desayunos Informales (Canal 12). "Todavía el fiscal (Ricardo Lackner) no movió una pieza", había lanzado. Pocos días después, el 2 de noviembre, Gómez había dicho en el mismo programa de TV: "Espero con ansiedad, al igual que el senador (Gandini) que siga la investigación y termine, pero no puedo exigir a un fiscal que inmediatamente culmine una investigación".