Gil Iribarne: "En cinco años podemos estar como los que están peor" en corrupción

El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) Ricardo Gil Iribarne, dijo esta mañana que si bien Uruguay es uno de los países con menos percepción de corrupción, no hay que descuidarse porque en el mediano plazo se puede estar entre los peores contextos.

Iribarne dijo en declaraciones al programa Informe Nacional de radio Uruguay que "si no se trabaja" en esta problemática", en "tres o en cinco años podemos estar como los que están peor" en nuestro continente.

El presidente de la Jutep dijo que la población aspira a un mayor control y reclama que los funcionarios estén atentos ante cualquier irregularidad: "Cuando la gente deja de confiar en todo, es muy difícil", dijo. Pero agregó que en nuestro país "la gente todavía nos reclama mucho, se enoja, y eso es muy bueno. Pero hay que mostrarle de alguna manera que los corruptos no quedan impunes, sean del partido de que sean".

Gil Iribarne sostuvo que es diferente "lo que dice la ley en cuanto a las potestades y cometidos" de la Jutep "y lo que pasa en la realidad". Porque "lo que dice la ley es que la Jutep es el órgano superior de control en materia de corrupción. Y habla puntualmente de detectar, prevenir, erradicar y sancionar los actos corruptos".

"Desde el punto de vista legal" la Jutep "tiene cometidos muy amplios (...)

eso dice la ley. Pero no hacemos todo eso, de hecho hacemos bastante menos. En parte porque respetamos los aspectos que no han sido reglamentados y en parte porque no tenemos ciertas potestades como investigación y sanción, y eso limita el alcance y queda supeditado a la buena voluntad que recibe la denuncia".

"Lo que podemos hacer es señalar las violaciones a ciertas normas que hay en el país, pero hay muchas normas de esas que nunca se respetaron y parecería que ahora las descubrimos, como la ley anticorrupción", señaló, poniendo como ejemplo la que habla de las cuentas que deben rendir los funcionarios públicos por los gastos que realicen. "No podemos hacer más que eso, no podemos sancionar", agregó.

