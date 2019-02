“El futbolista puede viajar y yo me voy al CTI con mi hija”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A las 15:00 horas de ayer, el futbolista de Peñarol Gabriel “Toro” Fernández ingresó serio a la sede del juzgado penal ubicado en la Ciudad Vieja.

Acompañado por su abogado Daniel Burgos y un amigo, se sentó a tres metros de los padres de Romina Fernández (18), la joven arrollada por el futbolista en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del 29 de diciembre de 2018.

Los padres de Romina, Juan Manuel Fernández y Sandra Irrazabal, aguardaban toma-dos de la mano el inicio de la audiencia judicial en el Juzgado Penal de 35° Turno. Cerca se encontraban sus abogados, Juan Fagúndez y Esteban Luca.

La audiencia duró apenas 15 minutos. La jueza María Rosa Aguirre obligó al futbolista a fijar domicilio y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al juzgado, y le prohibió salir del país sin autorización.



Al terminar la audiencia, la madre de Romina se dirigió a la jueza en la sala y todos escucharon: “Hace 40 días que no sé si mi hija vivirá. Cada vez que le hacen una intervención, corre riesgo de muerte”.



La magistrada la escuchaba, atentamente. Conmovida, Aguirre intentó consolar al matrimonio. El futbolista, sentado a dos metros, no dejaba de mirar el piso. Y también estaba conmocionado.



La madre de Romina continuó y se tocó el brazo para señalar: “Mi hija perdió musculatura. También perdió mucha sangre. Hoy le están haciendo transfusiones. Nosotros nos vamos al CTI a acompañarla y el futbolista se va de viaje”.



Irrazabal aludía a los partidos que deberá enfrentar Peñarol por la Copa Libertadores en los próximos meses y a la transferencia del deportista al Celta de Vigo, lo cual determinará que deba viajar a España el 1° de junio de este año.



En la conversación, intervino el abogado del deportista, en tono componedor: “Lo que ocurrió fue un accidente. Nadie tiene la culpa y quedaron dos familias destrozadas”.



En la audiencia trascendió que hace 10 días que Romina no reacciona.



El fiscal penal Alejandro Machado aún no formalizó la acusación porque espera el informe definitivo de accidentología y aguardar la evolución del estado de salud de la joven porque ello se relaciona con la tipificación del posible delito.



La versión del “Toro” es que Romina cruzó corriendo a mitad de cuadra la avenida Luis Alberto de Herrera para abordar un taxi.



En tanto, otros testigos que vieron la colisión declararon que la joven iba a pasar la avenida desde la esquina y caminando. Una filmación en po-der de la Fiscalía muestra al taxi detenido en la esquina de Luis Alberto de Herrera y Sancho Panza.

Sanción.

El representante del Ministerio Público pidió que, por un plazo de 90 días, se le imponga al “Toro” Fernández la obligación de fijar domicilio y no modificarlo, sin dar inmediato conocimiento al juzgado y la prohibición de salir del país sin autorización previa.



“Es de público conocimiento que el indagado es un futbolista profesional de un cuadro de Primera División de nuestro país y participa en eventos internacionales asiduamente”, dijo Machado.



El fiscal recordó que Fernández fichó en forma reciente con Celta de Vigo y señaló que el futbolista podría llegar a obstaculizar el resultado de la investigación. “Por eso se pide esas medidas que consideramos moderadas para continuar adelante la investigación”, dijo la Fiscalía.



Burgos, defensor del futbolista, se opuso al cierre de fronteras por entender que estas medidas deben aplicarse cuando hay peligro de obstaculizar la investigación y agregó que ello no ocurre en este caso.



“En 40 días, después del accidente, mi cliente se ausentó en dos oportunidades”, dijo Burgos, en alusión a la pretemporada realizada por Peñarol en Estados Unidos y cuando el futbolista fue a tramitar su transferencia al Celta de Vigo.



Burgos aseguró que el deportista mirasol pudo quedarse en España, y sin embargo prefirió volver al país para colaborar con la investigación. “Mi cliente vino a dar la cara. No hay peligro de que se escape. Ha demostrado que ha vuelto y querer permanecer en el país para afrontar las consecuencias de ese segundo fatal para la familia”, dijo el defensor. Burgos recordó que el delantero aurinegro deberá realizar tres salidas cercanas al exterior, ya que Peñarol disputará partidos por la Copa Libertadores en Ecuador y Brasil.



Señaló que, en dos oportunidades, intentó acercarse a la familia de Romina para ofrecer algún tipo de apoyo. No obstante, los abogados de la joven víctima entendieron que no era el momento para una charla entre las partes.



Fagúndez, abogado de la familia de Romina, estuvo de acuerdo con las medidas solicitadas por la Fiscalía. Y agregó: “No es intención de nadie obstaculizar la carrera profesional del futbolista, salvo que se precipite algo dentro de la investigación”.