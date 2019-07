La FUBB denunció posible pacto antideportivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La semana pasada el club Unión Atlética acusó a un jugador de Peñarol de ofrecer a dos integrantes de su plantel “ir para atrás” en un partido que jugarían ambos equipos y ayer de tarde la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB), tras analizar los hechos, elevó a la Fiscalía Penal una denuncia por la concreción de “presuntos pactos antideportivos”.

Ayer mismo el asunto también ingresó al Tribunal de Penas de la FUBB, el que seguramente adopte sanciones administrativas dado que se rige por normas de mayor amplitud que las que configuran delito a nivel deportivo.

Tras la denuncia que efectuó Unión Atlética la semana pasada la Comisión de Básquetbol de Peñarol resolvió separar “inmediatamente” del plantel principal a un jugador por las supuestas conductas antideportivas y presentó una denuncia ante la FUBB para que investigue los hechos.

El hecho se conoció después que un jugador de Unión Atlética hiciera escuchar a los directivos del club audios de whatsapp donde su colega aurinegro insta a arreglar un encuentro entre ambas entidades. Se trata de Agustín Zuvich.

Tras derrotar a Peñarol en el alargue el lunes de la semana pasada el técnico de Unión Atlética, Daniel Lovera, sostuvo: “Este un gran triunfo.Esto corre por cuenta mía y me hago responsable de lo que digo, este es un gran triunfo para limpiar el básquetbol. Este es para mí el deporte más lindo y en el que me crié desde chiquito, desde que estaba en la panza de mi madre. A la gente que quiere enchastrar este deporte y llama jugadores les dedico este triunfo”, y encendió las alarmas.

Fernando Pérez Tabó, presidente de Unión Atlética, dijo en declaraciones a Telemundo que la institución denunció la situación “frente al órgano rector del básquetbol”.

“Normalmente si la FUBB o de la investigación administrativa surgen elementos de juicio que puedan pensar en algún tipo de ilícito de carácter penal seguramente será ella la que ponga en conocimiento a la Fiscalía a los efectos de que investigue”, había anunciado el dirigente.

La denuncia se concretó ayer por parte de la FUBB ante la Fiscalía Penal dando cuenta de “hechos que hacen presumir la existencia de presuntos pactos antideportivos” y lleva la firma de los neutrales de la entidad Ricardo Vairo y Oscar Grecco.

Según entienden los denunciantes existen “elementos de prueba bastante compremetedores”, los que constituyen “prácticamente un confesión” de la propuesta para “arreglar” el resultado del encuentro entre Unión Atlética y Peñarol efectuada por el jugador aurinegro.

Después de la feria judicial se conocerá la Fiscalía en la que recaerá la investigación para determinar si se propone a la Justicia iniciar un proceso penal por los hechos denunciados.

A nivel estrictamente deportivo también comenzó un procedimiento en el Tribunal de Penas de la FUBB el que ingresó la denuncia ayer.

En esa instancia es casi un hechos que se adopten sanciones administrativas, dado que las normas por las que se determinan estas son bastantes más amplias que las que establece la Ley 14.996 que define las normas que regulan y tipifican delitos contra el deporte.

En su artículo 6, la norma establece que “el que, por sí o por un tercero, entregare una dádiva o retribución de cualquier especie, o efectuare promesa remuneratoria, con el fin de asegurar o facilitar el resultado irregular de una competición deportiva o el desempeño anormal de uno o varios participantes en la misma, será castigado cuando el hecho no constituya delito más grave, con tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría. Igual pena se aplicará al que aceptare, para sí o para un tercero, una dádiva, retribución o promesa remuneratoria, con el fin indicado en el inciso anterior, así como al que, con igual finalidad; disminuyere su normal rendimiento en la competición deportiva en que participare”.

Para Goes hubo fraude en torneo de 2018

Los presuntos arreglos de partidos no es el único asunto que agita el ambiente del básquetbol. El presidente de Goes, Jorge Cibreiro,



denunció públicamente que se digitó el descenso de Welcome y también que Goes no pudiera ingresar a la etapa de los play off. Dicha maniobra trajo consecuencias económicas y deportivas a los clubes, dijo y amenazó con denuncias penales y civiles. La FUBB emitió un comunicado rechazando por “agraviantes” los dichos.