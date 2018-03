Foto de De León: amenazan con juicio

Andrés Ojeda, abogado del exdiputado y dirigente colorado, Leonardo Vinci, dijo que evaluará la presentación de una denuncia penal contra el senador de la Lista 711, Leonardo de León si se comprueba que es verdadera la foto que muestra al legislador en un avión con una botella de whisky marca Chivas Regal 18 años.



"Policía Científica dijo que la foto a la que accedió es una captura de pantalla y no tiene calidad suficiente para ser periciada", dijo Ojeda a El País.

El abogado de De León, Ignacio Durán, decidió retirar la denuncia penal sobre la foto trucada. "En el Juzgado se presentó un video de un canal y no un informe de un perito. Nosotros también tenemos un perito que dice que la foto no fue trucada", señaló Ojeda. Y agregó que "no está resuelto que la foto sea falsa o verdadera".

Durán había dicho a El País que el informe del Canal 12 que presentó es muy técnico y minucioso. "La otra parte solo tiene la opinión del fotógrafo (Marcelo) Umpiérrez de Maldonado, que además dice que la foto puede ser falsa y que de ser así, está bien hecha", explicó.

La próxima audiencia del caso estaba fijada para el 5 de abril. Iban a declarar los acusados Nicolás Álvarez Moya, Jorge Bonica, Leonardo Vinci y Guillermo Sicardi.

La jueza Ana Claudia Ruibal, decidió suspender la audiencia y pasar el expediente al fiscal.