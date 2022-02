Formalizaron a los tres agresores del preso “torturado” en el ex Comcar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“No hay antecedentes en Uruguay de una tortura como esta”, dijo Gonzalo Ayré, el abogado defensor de un recluso de 28 años al que, en la Unidad N° 4 de Santiago Vázquez (el exComcar), no dejaban dormir, ni ir al baño, ni salir nunca de su celda.

Sufrió otras torturas “totalmente degradantes e inhumanas”, indicó el abogado. Y enumeró: le partieron un palo de madera en la espalda, lo picanearon con corriente eléctrica y le atravesaron la nariz con un alambre.



Además de estas lesiones agravadas, los tres agresores fueron formalizados por abuso sexual y rapiña, dado que también le quitaron la ropa y la vendieron. Un cuarto agresor de 24 años, señalado como el más violento, se suicidó en el penal días después de su formalización el 31 de enero.

A su vez, según la víctima, los policías sabían lo que estaba ocurriendo, pero no tomaron ninguna medida al respecto, por lo que se los acusa de un presunto delito de omisión.



Ayré prefiere que no haya un juicio contra los agresores porque entiende que su defendido no está en condiciones de enfrentar una instancia judicial por el “trastorno psicológico” que presenta. Por eso, pretende que la fiscal llegue a un acuerdo abreviado con los imputados.



La víctima, que pisaba por primera vez una cárcel, había pedido su traslado del módulo 3 al módulo 11 porque “no quería tener líos” y el módulo donde se encontraba era “complejo”. Pero fue en el 11 que el recluso estuvo entre 45 a 60 días en esta situación de “tortura”, originariamente porque se rehusó a compartir tabaco.

“Ni siquiera en las películas de ficción se muestran las agresiones y atrocidades a las que se ha visto sometido nuestro cliente”, afirma Ayré.



Luego de que se descubriera el caso, el 16 de setiembre de 2021, el hombre fue trasladado al Maciel con 45 kilos y un mes antes había ingresado al penal con 65 kilos. El recluso iniciará un juicio civil contra el Estado.