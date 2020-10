Florida: 24 años de cárcel para hombre que mató a su pareja y tiró cuerpo al arroyo

Victoria Abraham, jueza de Florida, condenó a Miguel Díaz a 24 años de prisión por homicidio muy especialmente agravado por femicidio. El hombre asesinó a su pareja, Gabriela Cardozo Correa, y arrojó el cuerpo al Arroyo Pantanoso de ese departamento.

El hecho ocurrió en diciembre de 2018. El cuerpo fue encontrado por un grupo de pescadores. La mujer estaba atada de pies y manos con una piedra en sus piernas.

La magistrada explicó, en declaraciones recogidas por Subrayado, que "se llevó a cabo de cinco audiencias continuas en el tiempo" y señaló que ya "había denuncias previas de violencia física, psicológica y patrimonial".



La fiscal Ana Pandolfi, en tanto, dijo que se contó con la declaración de "un testigo clave, que se encontraba en el Arroyo Pantanoso el día en el que el imputado se deshizo del cuerpo".



"Ese testigo en una ronda de reconocimiento realizada ante la sede lo reconoció sin lugar a dudas. Fue muy contundente. Nosotros entendemos que se trató de una muerte violenta. El imputado dio muerte a la víctima. La víctima contaba con lesiones en distintos lugares: en el pecho, en el cuello, en la cabeza. Eso fue constatado por el médico forense en la audiencia. Por lo tanto, la jueza también tomó esos elementos a la hora de determinar que la muerte fue violenta y causada por el imputado", agregó.



El ya condenado negó ser el asesino.

información

Violencia doméstica

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía