Fiscalía: "Capacidad del sistema para imputar" se mantiene por encima de "niveles anteriores a la reforma"

En la tarde de este miércoles Fiscalía presentó un informe sobre el desempeño del sistema penal uruguayo en el primer cuatrimestre de 2020. La conferencia la brindó el fiscal de Corte, Jorge Díaz, y Diego Gonnet, director de políticas públicas.

El comunicado divulgado este miércoles dice que la "capacidad del sistema para imputar a potenciales responsables de delitos ha continuado creciendo y se mantiene significativamente por encima de los niveles anteriores a la reforma procesal".



"Cada mes de 2019 se imputaron en promedio 32% más personas que entre enero y octubre de 2017. En el primer cuatrimestre de 2020 esa cantidad fue 17,4% mayor al nivel de 2017. Esta reducción relativa respecto al segundo semestre de 2019 se explica en buena medida porque durante 75 de los 120 días que componen el período más reciente los juzgados penales operaron de forma muy restringida debido tanto a la feria judicial ordinaria de enero como al régimen extraordinario definido por la Suprema Corte de Justicia en respuesta a la situación de emergencia sanitaria", dice el informe de Fiscalía.



A su vez, explica que en los casi dos años y medio analizados el sistema penal uruguayo también se "diversificó la persecución, mejorando su eficacia especialmente en relación a algunos delitos más complejos".



Si se compara el primer semestre de 2018 y el primer cuatrimestre de 2020 el delito que más subió es el de estafa. Hubo un total de 78 denuncias con al menos un imputado en los primeros cuatro meses del 2020, lo que establece un aumento del 374%. El País consultó a Gonnet por qué se eligieron dichos periodos y respondió que "se comparan promedios mensuales, no totales. Entonces, en promedio mensual se puede comparar un periodo de seis meses contra otro de cuatro".



"Los éxitos relativos a la persecución de estafas se explican en buena medida por los nuevos procesos de priorización y asignación, que permiten detectar denuncias con mismos indagados y/o modus operandi en cualquier punto del país y asignarlas a fiscalías que ya llevan adelante investigaciones previas, o asignarlas a una nueva para su estudio en conjunto", explica el informe.



Asimismo, dice que, "de esta forma, el accionar de los indagados puede ser analizado integralmente por una única fiscalía actuante, considerando el total de víctimas y la sumatoria de las maniobras que han realizado, lo que redunda además en sanciones probablemente más fuertes".



Luego, en el caso de las denuncias con imputado por delitos vinculados a violencia doméstica, hubo un aumento de 122% entre el primer semestre de 2018 y el primer cuatrimestre de 2020.



"Esto responde a un trabajo fuerte de coordinación con las unidades especializadas de Violencia Doméstica del Ministerio del Interior", declaró Gonnet en la conferencia.



Sobre la denuncia de Fernando Cristino



En la conferencia Díaz también se refirió a la denuncia realizada por Fernando Cristino en la Seccional 10, y la viralización de una conversación telefónica con la vicepresidenta de la República Beatriz Argimón.



"Hasta la información que dispongo este audio se hizo viral el jueves a la tarde, si no me equivoco, y ya en ese momento estaba en conocimiento de una denuncia presentada en la seccional 10 de Policía. Por el momento es la única denuncia que conozco. El proceder de la Fiscalía va a ser investigar todos los aspectos que se mencionan. Buscamos unir investigaciones, por ahora lo lleva adelante la Fiscal Porteiro", expresó.



Luego, consultado por las denuncias anunciadas por el Frente Amplio y por el abogado Gustavo Salle, dijo: "Hasta donde tengo conocimiento hay una denuncia en la Seccional 10 y por eso se inició una investigación. Si se incorporan nuevas denuncias el principio general es que van al mismo lugar. Dividir una investigación es algo que no es productivo, no es bueno para la investigación".