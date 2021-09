Fiscalía investiga denuncia de una joven a su abuelo por presunto abuso sexual

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La fiscal Mariana Alfaro, titular de la Fiscalía de Delitos Sexuales de Montevideo de 6º Turno, investiga una denuncia por presunto abuso sexual realizada por una joven contra su abuelo, informó Montevideo Portal y confirmó El País.



El hecho fue denunciado en la Justicia días atrás y luego la joven realizó una denuncia pública a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram.



La fiscal Alfaro explicó a El País que el caso "está en investigación" y aclaró que la denuncia se realizó con anterioridad al video que luego fue difundido por la joven.

La denuncia

En un video de caso 9:20 de duración, la joven relató que desde los 9 años fue abusada por su abuelo. "No lo había dicho antes, de esta forma tan explícita, por diferentes motivos. Pero ya está, me cansé, necesito que la gente sepa, necesito respirar", expresa.

"El infierno que viví siendo una niña, ante una figura que supuestamente me quería, como es la de un abuelo, de un familiar, que se supone que es alguien que te protege, alguien de confianza, de complicidad, donde yo ingenuamente, como cualquier niño, no tenía idea de que eso que estaba viviendo iba a ser un disparo directo a psiquis", relató.



La joven cuenta que durante su infancia se sintió débil, frágil, confundida y sola, porque incluso perdió a sus amigas. "Mantuve todo en secreto y viví un infierno, nadie sabía, no me animaba a decírselo a nadie y el contexto familiar tampoco ayudaba", dijo.



Durante el video también relató que la situación la llevó a vivir momentos muy complicados en su vida, incluso llegando al punto de autolesionarse. Sin embargo, el mensaje que busca transmitir es que "se puede salir siempre, siempre hay una salida, siempre hay esperanza", expresó.



En esa línea contó que en el momento en que decidió contar lo que había ocurrido sintió el apoyo incondicional de sus padres y de su círculo más íntimo. En cambio, indicó, una parte de su familia no reaccionó de la misma manera y, en cambio, ejerció presiones y hostigamiento, denuncia.



Incluso, explica, fueron las amenazas ejercidas tanto a ella como a sus hermanos y su padre lo que finalmente la llevó a realizar el video para contar su historia. "Ya no más", expresó.



"Quiero más Sofías que se animen a hablar, quiero más denuncias y no abusos que queden en cuatro paredes, quiero más niñas y adolescentes con un futuro. Contra la verdad no hay nada que pueda", dijo.