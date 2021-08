Fiscalía imputó a cuatro personas por narcotráfico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Recientemente, tras un operativo antidroga, la Brigada de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas encontró en Soriano un cargamento de armas, dinero y drogas. Finalmente, la Fiscalía Especializada en Estupefacientes de 1er turno, a cargo de la fiscal Mónica Ferrero, imputó a cuatro personas por delitos vinculados al narcotráfico y al tráfico de armas.

De acuerdo a lo expresado por Fiscalía, dispuso la prisión preventiva por 180 días mientras se realiza la investigación.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo previamente a Telenoche (Canal 4) que este tipo de armas no son comunes en el país. "Encontramos mucha plata y mucha arma. El análisis que estamos haciendo es que era la moneda de cambio con la que se iba a comprar droga", explicó, y recalcó que estas son "armas de gran calibre y que no es usual encontrar acá".



"Extraña el poder de tiro de los fusiles y la cantidad de armas cortas, que no es usual encontrar en nuestra zona, lo que nos da la sensación de que no eran para acá. Pero eso es parte de la investigación que se está haciendo y seguiremos el hilo para encontrar a donde iba dirigida esta operación", agregó