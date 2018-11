La Fiscalía apela la absolución de los padres del cumpleañero

El 9 de diciembre de 2016, el niño Luciano fue encontrado muerto dentro de un inflable desinflado en un salón de fiestas del barrio Buceo. El niño sufría de epilepsia y tomaba medicación.

La fiscal del caso, Gabriela Fosatti, pidió el procesamiento con prisión del dueño del local, un hermano del empresario y la animadora que operaba el inflable. También solicitó el procesamiento de los padres del niño que organizaban el cumpleaños. La Fiscalía entendió que los acusados habían cometido el delito de homicidio culpable y el hermano del dueño del local, encubrimiento.

Padres del cumpleañero no son responsables de lo ocurrido, dijo juez del caso del inflable By Mayte De Leon Padres del cumpleañero no son responsables de lo ocurrido, dijo juez del caso del inflable MIRA TAMBIÉN Padres del cumpleañero no son responsables de lo ocurrido, dijo juez del caso del inflable

En la tarde de ayer, el juez Tabaré Erramuspe decretó el procesamiento sin prisión del dueño del local y la animadora por un delito de homicidio culpable. Estos deberán presentarse semanalmente en la seccional de su barrio durante tres meses. También pidió el procesamiento del hermano del dueño del local por encubrimiento. Deberá concurrir a una comisaría una vez por semana durante tres meses.

Erramuspe no pidió el procesamiento de los padres del niño que cumplía años, los cuales fueron defendidos por los penalistas Andrés Ojeda y Fernando Posada.

Las siguientes son las distintas posiciones sobre el caso:

Juez Erramuspe.

"No podría realizarse ninguna actividad de ninguna índole si a cada interactuante social se le exigiera el control de todos y cada uno de los eventuales riesgos. No es, se entiende, una actitud antijurídica reprochable penalmente el contratar a una organización a efectos de que organice y conduzca un evento familiar y con ello no resulta pretender eximirse de todo tipo de responsabilidad, pero la misma debe ser considerada conforme a un rol y exigírsele el actuar con el grado de cuidado correspondiente". Es decir, los padres del niño que cumplía años no incurrieron en delito.

Fiscal Fosatti.

"Coincido con el procesamiento de los indagados. Estoy de acuerdo con el razonamiento del juez. El juicio recién se inicia. En lo que refiere a no recoger al pedido de la Fiscalía de procesar a los padres del niño que cumplía años, no me conforma. Voy a recurrir. Existe responsabilidad. El juez Erramuspe dice en su propio fallo que no les estaba permitido a los propios padres adoptar una actitud egoísta y prescindente. En opinión de la Fiscalía sí hicieron eso. (...) Ellos no cuidaron a los niños. Contrataron a esa empresa asumiendo el riesgo del cuidado por parte de los contratados por ellos. Los padres de los niños en ningún momento fueron advertidos que ellos consideraban que no debían cuidarlos. Ningún padre hubiera llevado a su hijo si hubiera entendido que los padres del cumpleañero no asumieron la condición de garante de su seguridad. Los padres que organizan cumpleaños de niños son responsables de lo que ocurra dentro del local".

Madre de Luciano, Ximena Loaces:

"Estamos tranquilos con esta resolución (del juez Erramuspe). Es la correcta para poder iniciar el juicio. Se va a continuar con la investigación para saber exactamente lo que le pasó a nuestro hijo. Cómo terminó dentro del inflable. Creo que se empezó a hacer justicia sobre la muerte de mi hijo. (...) El procesamiento (de los dueños del local) debió ser con prisión. Estamos hablando de la muerte de un niño".

Abogado Alejandro Balbi.

Defiende a los dueños del local. "Hoy (por ayer) fuimos notificados del fallo del juez Erramuspe. Tenemos cinco días para apelar. Sin dudas que vamos a hacerlo. Todavía no tenemos los fundamentos (de esa apelación) porque no hemos tenido tiempo de desmenuzar la resolución del juez Erramuspe".