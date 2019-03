Fiscales respondieron al Ministerio del Interior por críticas al CPP y pidieron respeto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pasado lunes, el Ministerio del Interior informó que las rapiñas aumentaron un 54% y los homicidios un 46%. Además, también creció en un 26% la cifra de hurtos cometidos en todo el país.

En dicha presentación, tanto el ministro Eduardo Bonomi como el director nacional de Policía, Mario Layera, hablaron del "efecto noviembre" para vincular estos incrementos en la cantidad de delitos al nuevo Código del Proceso Penal (CPP), que comenzó a regir en noviembre de 2017.

" Una (de las razones del crecimiento de la delincuencia) es la calidad de delincuentes. Otra es la conducta reiterante que puede ser por una percepción subjetiva de que las garantías que da el nuevo sistema le produce a ellos una facilidad", señaló Layera el miércoles en Informativo Sarandí.

Por ese motivo, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay emitió el siguiente comunicado:

En razón de determinados hechos de pública notoriedad en los cuales se ha cuestionado lo resuelto por algunos trabajadores fiscales, llegándose a emitir juicios de valor de índole personal respecto de los mismos; entendemos que:



1) Es elemento fundamental de todo Estado de Derecho la Libertad de Expresión.



2) Sin perjuicio de ello, es primordial el respeto por la dignidad de los trabajadores Fiscales, oponiéndonos por tanto a que la crítica a la labor de los mismos se proyecte más allá de sus funciones abarcando apreciaciones personales inadmisibles.



3) Así también destacamos que toda tarea de los Fiscales realizada en el marco de las normas constitucionales, legales e instrucciones generales está al amparo de la independencia técnica de los mismo en un caso concreto (art. 5 de la ley orgánica) y ello es pilar fundamental para todo Estado Democrático y Republicano.



Por lo expuesto reivindicamos la tarea que todos los compañeros desarrollan en el marco de la normativa vigente y al amparo de su independencia técnica, exhortando a que las críticas correspondientes al desempeño de nuestra labor, no se incluyan valoraciones de índole personal, pues nuestra dignidad como la de todo trabajador de ser respetada.



Mirta Morales, presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, dijo a El Observador en una entrevista publicada este miércoles que no logra "comprender cómo se piensa que los delincuentes estuvieron leyendo el código en octubre (de 2017) para después salir en noviembre a delinquir".

Además, explicó: "Los delincuentes que yo veo son muchachos jóvenes, adictos, sin educación y con un gran problema de analfabetismo".

Asimismo, Morales recalcó que el actual proceso penal es "un código durísimo". "Ahora no hay bromas, no hay procesamientos sin prisión o condenas de papel, como había antes, en donde el imputado no siempre iba a la cárcel. Ahora hay condenas efectivas que se cumplen en cuanto se dictan, y es algo que todos lo saben", sostuvo.

"Tenemos gente que busca protagonismo y sectores que no están de acuerdo, y me molesta que se intente crear un relato que no es tal", añadió.