Fiscales penales niegan que servicio esté detenido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente del gremio de fiscales, Willian Rosa, calificó de “falacia” la afirmación del titular del gremio de abogados penalistas, Juan Fagúndez, quien señaló que la Fiscalía “está prácticamente cerrada”.

Rosa dijo a El País que los fiscales de turno trabajan “normalmente”, pues la dinámica laboral así lo impone. “Basta con ir a la Fiscalía cualquier día y observarlo”, advirtió.



Sostuvo que, mediante el teletrabajo, los fiscales siguen los casos, dan órdenes a la Policía, piden pericias, arman formalizaciones de imputados, solicitan órdenes de detención, allanamientos y audiencias en los juzgados. Y agregó que, además, los fiscales preparan juicios que se prorrogan.

“Trabajar así es lo que dispusieron las autoridades de la Fiscalía y de las otras instituciones del sistema de Justicia, en base a lo que estableció el gobierno nacional en el marco sanitario actual”, explicó Rosa.



Otro tema que generó roces con los fiscales fueron los dichos de Fagúndez sobre que éstos no iban a trabajar pese a que habían recibido el “privilegio” de tomar las dos vacunas como otros sectores esenciales. “Hoy no está en la tarea de los fiscales atender a los abogados”, agregó Fagúndez.



Rosa replicó: “La referencia a las vacunas es un sinsentido total. Sí comparto que los defensores públicos también debieron ser priorizados” y vacunados contra el COVID-19.



Rosa afirmó que entendía la postura de los abogados penalistas en cuanto a la merma de trabajo. No obstante, advirtió que “es evidente” que, dentro de la abogacía, la materia penal “es la única” que sigue funcionando con “menor alteración”.



Por su parte, la fiscal adscripta de la Fiscalía de Adolescentes de 3° Turno, Elena Cornalino, también rechazó los dichos de Fagúndez. “Al igual que otros fiscales no recibí ni la primera dosis. No nos llegó comunicación del organismo”, dijo.