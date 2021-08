Fiscales investigan a escribanos por maniobras que afectan a cientos de solares en entrada a Punta del Este

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El terreno en venta se encuentra en un balneario paradisíaco conocido como Bahía del Pinar. Es la entrada a Punta del Este, al sur de la Ruta 10. El sitio está rodeado de campos y tiene una playa casi privada. Allí ya invirtieron ciudadanos argentinos.

Uno de los terrenos en venta de este lugar que se define como una “Ciudad jardín”, tiene 627 metros cuadrados y cuesta US$ 10.000. Esto es así pese a que otros solares de la zona se cotizan entre US$ 35.000 y US$ 40.000.



-Buenas tardes. Estoy interesado en un terreno de Bahía del Pinar -dice un supuesto comprador.



-Buenas tardes. Sí... pido US$ 10.000. A mí me dieron para vender ese terreno. Está a cuatro cuadras de la playa. El terreno se vende con papeles de compraventa y con el legajo anterior. Solo tuvo dos dueños. Tiene deuda de contribución inmobiliaria en la Intendencia de Maldonado -explica el vendedor.



-¿De cuánto es la deuda? -retruca el interesado.

-Unos $ 250.000. Tenés dos opciones: una de ellas hacer un convenio en la intendencia a pagar en 36 cuotas, o esperar una amnistía. Hoy hay un lío por la pandemia. Se puede esperar. El terreno te termina saliendo US$ 17.000, con papel de compraventa y refinanciado.



-¿Son derechos posesorios?



-No. Eso es un delito tanto para el que vende como para el que compra. Acá un escribano y el tuyo hacen el convenio en la Intendencia de Maldonado. El precio del terreno lo podés pagar un 50% al contado y el resto en cuotas.



Luego, el escribano del vendedor ratifica que la venta del solar se trata de un negocio con papeles.

-Si usted compra el terreno, le hago toda la documentación. No cobro honorarios. Solos gastos fijos. Son $ 10.000 de timbres para hacer el registro. El predio le queda libre de embargos. Se realiza una compraventa y el terreno le queda totalmente pago -insiste el profesional.



Pero, en realidad, ese escribano posee todos los antecedentes referidos a la propiedad del terreno ocurridos en las décadas de los 50, 60 y 70 del siglo pasado, dijo a El País el abogado de la Comisión de Vecinos del balneario Bahía del Pinar, Daniel Reyes.



El profesional agregó: “El escribano sabe que en el lugar hay más de 200 terrenos cuyos propietarios están ausentes. Con la ayuda de varias personas, los vende. Luego falsifica la firma del último titular para realizar el compromiso de compraventa”.

Reyes denunció las ventas ilegales de terrenos en el balneario en las fiscalías de 1er y 3er Turno de Maldonado.



La investigación de la Fiscalía de 1er Turno fue derivada a la Fiscalía de Delitos Económicos de Montevideo dada la complejidad de la trama, dijo una fuente del caso a El País.



En tanto, en la Fiscalía de 3er Turno, a cargo del fiscal Schubert Velázquez, la investigación apunta a la venta de terrenos mediante la falsificación de títulos de predios ubicados en el balneario Bahía del Pinar, y a la participación de por lo menos dos escribanos y un grupo de vendedores, según la fuente.

Reyes, el abogado de la Comisión de Vecinos del balneario Bahía del Pinar, dijo que la Fiscalía ya ordenó pericias caligráficas de compraventas de terrenos realizadas por la organización y elaboradas por los escribanos investigados.



Uno de los terrenos vendidos por la organización pertenecía a un pintor con cierto prestigio en Argentina. En la elaboración del compromiso de compraventa, el escribano falsificó la firma del artista.

El perito analizó la firma del pintor efectuada en sus cuadros y la cotejó con la que figuraba en el documento de venta del terreno. “El pintor nunca firmó nada. Ese perito concluyó que la firma era falsa”, dijo Reyes.



El profesional señaló que propietarios argentinos legítimos levantaron sus casas con piscinas y alrededor de las viviendas adquirieron uno o dos terrenos más como parques.



En un momento, esos dueños vieron cómo personas comenzaban a talar los árboles ubicados en tierras de su propiedad.

Los propietarios se comunicaron con Reyes para informarle de la situación. Al ser interrogados, los recién llegados señalaron que habían adquirido los lotes con sus títulos. “Habían comprado los terrenos de buena fe”, dijo el abogado. Y agregó: “Hay cientos de terrenos en Bahía del Pinar. Se trata de una zona privilegiada en la entrada a Punta del Este y al costado de Sauce de Portezuelo”.



Reyes destacó la decisión de la Intendencia de Maldonado de bloquear el acceso a convenios para el pago de impuestos en estos casos.

El 27 de febrero de este año, el semanario Búsqueda consignó que solo en el departamento de Maldonado existen en la actualidad más de 200 denuncias por ocupaciones ilegales, de las cuales la gran mayoría se encuentran estancadas.



Como una medida paliativa a las usurpaciones de lotes en Bahía del Pinar, la Comisión de Vecinos alambró solares con carteles que prohíben el paso.