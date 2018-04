Fiscales harán paro de dos horas el próximo miércoles

Los fiscales decidieron efectuar un paro el miércoles próximo mientras sus representantes acuden al Parlamento a informar sobre la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) del que son muy críticos.



La Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal del Uruguay (Ammpfu) llevó a cabo una asemblea hoy en la que sus integrantes decidieron el paro que se espera dure entre las 12 y las 14 horas del miércoles mientras sus representantes son recibidos por la comisión de Constitución y Código de la Cámara de Diputados.



Los fiscales planean entregar a los legisladores varios documentos con las conclusiones de varias comisiones de trabajo que han venido analizando el proceso de implementación del nuevo CPP.



El gremio fue citado por los legisladores tras las afirmaciones de la fiscal Gabriela Fossati, quien denunció que fue trasladada por “persecución”.



Fossati fue trasladada de la Fiscalía de Flagrancia de 12º Turno a la Fiscalía de Montevideo de 1er Turno. Fossati escribió una carta en su muro de Facebook donde consideró que fue “castigada por contar las cosas que pasan en la Fiscalía General. Me trasladan a las fiscalías del viejo código para que no moleste. Total avasallamiento de la carrera. En lo personal no sé si me perjudica salir de este caos, pero no deja de ser una persecución”, sostuvo.



Por otro lado, los fiscales decidieron continuar manteniendo una instancia de diálogo con la Fiscalía General de la Nación, pero antes exigen que su titular Jorge Díaz, “acepte los graves problemas” que existen con la aplicación del CPP, de lo contrario dejarán de dialogar con él, aseguraron los participantes.