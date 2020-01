Valizas: fiscal solicitó pruebas de laboratorio en caso de mujer con heridas en zona genital

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La fiscal Sandra Fleitas confirmó este lunes que además de pruebas "testimoniales" emitió otras diligencias, "entre ellas pruebas de laboratorio", para determinar qué sucedió con una mujer de 34 años que fue encontrada el viernes pasado en un boliche de Valizas (Rocha) con graves lesiones cerca de su zona genital y que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica.

En diálogo con el programa "Esta Boca es Mía", de Canal 12, Fleitas dijo que "no surge de la investigación" que la mujer haya sido objeto de mutilación genital.

En tal sentido, dijo que lo que surge de la investigación es que una persona de "sexo femenino, que concurre a un centro de salud, presentando una herida importante cerca de su zona genital".

Fleitas señaló que este caso "es muy sensible" porque "es una persona que pasó por una situación drástica y además está en un estado de shock, presenta una situación de amnesia que es razonable atento a lo que le aconteció".

Respecto a la investigación judicial, señaló: "Hoy por hoy no tenemos claro, en principio, si hay alguna tercera persona y ella es víctima de algún delito, o en principio puede ser una lesión que se la haya provocado la propia víctima".

Por este motivo, Fleitas destacó que "atento a la gravedad de la situación y para descartar o confirmar una hipótesis u otra, he solicitado una cantidad de diligencias probatorias que no consisten solamente en el testimonio de la víctima", dijo.

Sobre este punto, dijo que los testigos "todos aportan información distinta", por lo que tiene que "corroborar cada una de las versiones y ver por otros indicios".

"Se está tratando de verificar a través de prueba testimonial, algunas he recibido y otras todavía no, y lo más importante prueba de distinta naturaleza, entre ellas prueba de laboratorio, con lo cual no va a ser suficiente un corto plazo", señaló la fiscal del caso, quien puntualizó que ahora está subrogando al fiscal de segundo turno que se encuentra con "licencia médica".

El hecho se conoció en la madrugada del viernes cuando efectivos policiales realizaban recorridos de rutina en Valizas. En el momento en que pasaron por un local bailable se acercó un hombre y les informó que en el baño estaba una mujer con abundante sangrado en su zona genital.

La mujer indicó que se encontraba junto con un amiga cuando en determinado momento fue al baño y vio que estaba sangrando, sin embargo indicó que no recordaba nada más de lo que sucedió.

En un principio la mujer fue trasladada a Castillos donde la derivaron al Hospital de Rocha debido a la gravedad de las lesiones.