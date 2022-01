Fiscal Romano pidió videos por cánticos de hinchas de Nacional y Peñarol en básquetbol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de haber pedido que 20 hinchas integren la llamada "lista negra", que prohíbe ingresar a cualquier espectáculo deportivo, por cánticos violentos en el clásico de fútbol disputado el pasado sábado, el fiscal Fernando Romano pidió también los videos de los partidos de básquetbol entre Peñarol – Trouville y Nacional – Peñarol por las mismas razones.

“También hubo cánticos agresivos en el partido Nacional-Peñarol, de parte de la hinchada de Nacional, y en Peñarol-Trouville celebrando la muerte del hincha de Nacional que había fallecido ese mismo día”, dijo Romano en el programa 100% Deporte de Sport 890.



“Hay una solicitud a Peñarol, que está dispuesto a colaborar, en cuanto a proporcionar videos y nombres”, acotó.



Consultado sobre el clásico de fútbol y si los árbitros tendrían que haber parado el partido ante esos cánticos, Romano reconoció que es difícil para el árbitro involucrarse, pero que no sabe cuál sería la solución a este tema. “No me corresponde a mí decirle a la Asociación Uruguaya de Fútbol cuál es la solución”, afirmó, pero opinó que una de las vías podría ser “sanciones económicas altas”.



Romano recordó que Peñarol recibió una multa de 60.000 pesos por cánticos en un partido ante Plaza Colonia, pero consideró que esa es una multa muy baja y no es el camino.

“La otra vía es que los hinchas que no comparten estos cánticos se tienen que apartar y dejar solos a quienes lo están realizando, que el propio estadio desaliente este tipo de canciones. No sé la forma, pero los hinchas que van y no participan tendrían herramientas para dejarlos en soledad”, agregó.