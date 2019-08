Tráfico de cocaína en Carrasco: pagaron US$ 30 mil a miembro de la Fuerza Aérea para "hacer la vista gorda"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La fiscal de Ciudad de la Costa, Patricia Rodríguez, solicitó la formalización de los tres detenidos —dos hombres y una mujer— por el tráfico de cientos de kilos de cocaína desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco a Europa.

Para el funcionario de la Fuerza Aérea y para el policía de Interpol, Rodríguez solicitó 180 días de prisión preventiva. Mientras que para la mujer, expareja del miembro de la Fuerza Aérea, solicitó la pena de 90 días de arresto domiciliario.



De acuerdo a las evidencias presentadas por la fiscal en la audiencia el integrante de Interpol contrató al funcionario militar. El acuerdo fue por US$ 30.000 para que ayudara en el embarque de los tripulantes del avión privado, la carga de la droga y por "hacer la vista gorda". Del total recibido, US$ 24.000 fueron para la expareja del militar, mientras que los restantes US$ 6.000 el hombre los usó para arreglar su casa y comprar electrodomésticos.

Rodríguez afirmó que hay filmaciones que revelan cómo el funcionario de la Fuerza Aérea abandona su lugar de trabajo y concurre a la sala VIP del aeropuerto, donde estaban los pasajeros del avión privado. El miembro de Interpol, pese a que era su día libre, también fue captado en la sala VIP hablando con uno de los pasajeros.



La fiscal explicó que el pedido de 180 días de prisión preventiva para ambos hombres es por "entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga". En el caso de la mujer, solicitó que pese a la pena se le permita concurrir a trabajar, ya que tiene un niño pequeño a su cuidado.



La base de la acusación fiscal se apoya en la confesión del militar, así como en filmaciones e interceptaciones de los teléfonos de los tres imputados.