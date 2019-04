Fiscal pide 7 años de prisión para Freijido por abusos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La fiscal Alba Corral acusó al músico y docente Guillermo Freijido (40), de incurrir en atentados violentos al pudor hacia un hijastro y a un alumno, ambos menores de edad.

En una audiencia realizada el viernes 12, Corral pidió a la jueza Patricia Rodríguez que decrete siete años de prisión para el músico.



El abogado defensor de Freijido, Juan Fagúndez, tendrá 30 días para replicar la petición de la fiscal.



Por la denuncia de su expareja y madre de uno de los niños, el músico se encuentra en prisión preventiva por riesgo de fuga y para evitar que obstaculice la investigación.

Freijido, conocido por el programa de TV “Masterclass”, fue acusado penalmente el 21 de setiembre de 2018 de reiterados delitos de atentado violento al pudor.



Enseñaba música en varios colegios, dirigía un coro de niños y era jurado en el programa de Canal 12 “Masterclass”, por el cual se volvió una figura pública. Tras la denuncia penal realizada por su pareja y madre de su hijastro, fue desvinculado de todas las instituciones y también del programa de televisión.

El 29 de noviembre de 2018, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno no hizo lugar a la solicitud de libertad de Freijido por entender que existe la posibilidad de que el músico pueda irse del país. En ese momento, Fagúndez dijo al diario El País que no existía riesgo de fuga de su cliente. “El Tribunal de Apelaciones no dice que hay peligro de fuga de Freijido. Sí dice que existe la posibilidad”, insistió el penalista.

Otro caso.

El 27 de noviembre de 2017, el abogado de dos niños supuestamente abusados por Freijido, Gumer Pérez, solicitó a la Justicia Penal el desarchivo de un expediente judicial donde se investigó un supuesto abuso sexual cometido por el músico en 2014 contra un alumno de entonces 11 años.

El juez penal Nelson dos Santos hizo lugar al pedido de Pérez y desarchivó el expediente.



El 16 de marzo de 2019, la fiscal Corral solicitó la ampliación de la investigación contra Freijido porque “obviamente hay evidencias” y agregó: “Este es un caso grave”.



En la audiencia, Corral señaló que el segundo niño supuestamente abusado tenía un vínculo estrecho con la música. Según la fiscal, Freijido dijo a los padres del niño presuntamente manoseado: “Su hijo tiene tantas condiciones y un talento de tal magnitud que para mí sería un gusto enseñarle en mi domicilio. Las clases serían gratuitas”.