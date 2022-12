Fiscal pide 28 años de penitenciaría para el joven que asesinó a Lucas Zanolli hace un año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La fiscal de Homicidios Adriana Edelman solicitó este martes una condena de 28 años de penitenciaría para el único imputado por el asesinato de Lucas Zanolli, el joven de 18 años que en diciembre de 2021 fue asesinado tras salir junto al victimario en el vehículo que iba a vender. El asesino, de 20 años, es señalado por un delito de homicidio muy especialmente agravado.

Según supo El País en base a fuentes de Fiscalía, la magistrada pidió 28 años de penitenciaría y llegar a un juicio oral, luego de poco más de un año de investigación. Según publicó El Observador, la defensa del victimario tendrá 40 días hábiles para responder la acusación y luego comenzará el juicio oral.

Los hechos

En noviembre del año pasado, Zanolli puso su auto a la venta en las plataformas Marketplace, de Facebook, y en Mercado Libre. Se trataba de un auto Volkswagen Gol G1 de 1986. El 3 de ese mes recibió un mensaje a través del chat de Facebook.

Era una persona interesada en comprar su vehículo. El hombre que lo contactó se identificó con su nombre real, pero tenía de perfil su segundo apellido y no el primero. Le hizo varias preguntas sobre el auto, y luego pasaron varios días sin que la conversación se retomara.



El 20 de noviembre, esta persona volvió a escribirle a Lucas. Ahora quería encontrarse con el vendedor para poder ver el vehículo. Ese día pactaron un encuentro en la casa de Lucas, en Colón. También estaba la novia de Lucas cuando el hombre llegó al lugar. El supuesto interesado le preguntó por el sistema de GPS que el vehículo tenía, y luego salieron juntos para probarlo.



Pasaron siete días de ese encuentro y Zanolli recibió otro mensaje del hombre, que quería quería ver el auto nuevamente y terminar de sacarse algunas dudas para comprarlo, según argumentó. Lucas y esta persona volvieron a dar una vuelta en el vehículo.



Finalmente, el 29 de noviembre el interesado le dijo para verse una vez más, pero ya para comprarlo. Dijo que quien le daría los US$ 4.500 que Lucas pedía por su auto sería su madre. Y entonces fue nuevamente a Colón con una mujer que lo acompañó.



Eran las 18:00 horas; Lucas estaba arreglando un auto con unos amigos. Les dijo que ya volvía, que iba a probar su auto con el comprador y su madre. Pero pasaba el rato y Lucas no regresaba.



Sus amigos decidieron llamarlo y notaron que el teléfono estaba apagado. Su última conexión había sido a las 18:40. A las 19:28 de ese lunes también se apagó la señal de GPS que tenía el vehículo. Enseguida los familiares denunciaron la ausencia del joven de 18 años y mantuvieron la esperanza de que la Policía lo encontrara.



Al otro día, hallaron el cuerpo de Lucas y también su auto en el galpón de una casa ubicada en Bérgamo y Tesino, en Jardines del Hipódromo. Ahí vivían tres personas: el presunto comprador, su madre y su hermana. Los tres fueron detenidos.



Según se desprendió del análisis de las cámaras de video vigilancia del Ministerio del Interior, Lucas subió al auto con dos personas: un hombre y una mujer.



El hombre iba del lado del acompañante y la mujer del lado de atrás. A Lucas lo mataron en el trayecto que se realizó desde Colón, donde vivía, hasta Jardines del Hipódromo, donde lo encontraron.



Murió por asfixia mecánica (estrangulamiento), y el único motivo para matarlo, de acuerdo a la investigación, fue hacerse de su auto. Un delito con el fin de cometer otro delito; un hurto seguido de un homicidio. Por eso la fiscal pidió que se tipificara homicidio muy especialmente agravado, que tiene una pena mínima de 15 años de penitenciaría. Este martes solicitó 28 años de penitenciaría.



El imputado dejó el auto en el garaje de su casa y luego escondió el cuerpo del joven en un galpón. Según dijeron a El País fuentes de la investigación, la intención del asesino era deshacerse del cuerpo, pero no le dio el tiempo: la Policía encontró el auto en pocas horas. Lograron ubicar el lugar porque rastrearon el nombre del presunto comprador en Facebook. Cuando la Policía llegó también vio que el vehículo ya tenía puesta una chapa apócrifa.



La madre del asesino y su hermana habían sido detenidas en el marco de la investigación, pero finalmente fueron liberadas por falta de pruebas. La Policía y la Fiscalía aún buscan a esa mujer que habría participado del homicidio, y que el victimario se niega a identificar.