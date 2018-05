Fiscal Pacheco comunicó a la jueza Larrieu que apelará la sentencia en la causa Ancap

El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, apelará la sentencia de la jueza Beatriz Larrieu respecto a la megacausa que investiga los ilícitos cometidos en Ancap.

Ayer, el fiscal le comunicó a la jueza que el lunes presentará la apelación, según informó la propia magistrada en declaraciones al programa Informativo Sarandí. "Ya sabía que se iba a sorprender", pero "no coincidí con lo que él pedía", dijo Larrieu quien agregó: "Me lo dijo ayer que iba a apelar y no había leído la resolución".



Pacheco había solicitado el procesamiento de nueve personas en el marco de esta causa, pero Larrieu procesó solo al expresidente de Ancap y exvicepresidente de la República, Raúl Sendic.



La magistrada no se pudo pronunciar en los casos de Juan Gómez y Germán Riet (exdirectores de Ancap en representación del FA), ya que los abogados de ambos presentaron un recurso de inconstitucionalidad del delito de abuso de funciones, por lo que se deberá esperar a que la Suprema Corte de Justicia tome una decisión sobre el tema antes de emitir un fallo.

El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, había dicho a El País que sería lógico que Pacheco presentara la apelación. "El fiscal entendió que había argumentos suficientes para pedir el procesamiento y ahora la jueza dijo que no. El fiscal seguramente va a apelar porque no sería coherente si no lo hiciera. Después veremos", manifestó el legislador. En la misma línea se manifestaron los senadora Álvaro delgado (Partido Nacional) y Pablo Mieres (Partido Independiente).



La jueza Larrieu dijo a informativo Sarandí que decidió procesar a Sendic porque entendía que "había actuado solo" en el caso del pago de la deuda a Pdvsa. "Lo que hacemos es, con las pruebas que tenemos, ver si determinadas conductas se encuadran en un tipo delictivo. Yo entiendo que él actuó por fuera de los mecanismos que se tenían", explicó. En este sentido, señaló que las conductas de los otros imputados "no se encuadraban con el delito de abuso de funciones".



Sobre la posible prisión de Sendic en caso de que finalmente sea condenado, la magistrada descartó esta posibilidad de plano, debido a que el caso Ancap se analiza dentro del viejo Código del Proceso Penal: "Cuando salga la condena, no puede ir preso, (porque) en el código anterior pasa que cuando la persona es procesada, si hay una condena se tramita automáticamente la libertad condicional. Era uno de los temas del código anterior por el cual la prisión preventiva se terminaba tomando como una pena anticipada".

La defensa de Sendic tiene cinco días para apelar.