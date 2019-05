Fiscal investigará por homicidio al comerciante que mató a ladrón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La jueza penal Marcela Vargas hizo lugar al pedido fiscal y decretó el inicio del proceso penal contra el comerciante y mecánico que mató a un delincuente dentro de su casa en la madrugada del 29 de abril de 2019. El intruso había cortado la electricidad y la alarma y forcejeaba un portón para ingresar a la propiedad, dijo ayer la fiscal especializada en Homicidios, Mirta Morales.

La fiscal Morales solicitó el inicio de la investigación penal contra el comerciante por una presunta autoría de un delito de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego.

La fiscal reconoció la consternación que la situación genera en el comerciante y su familia, pero aclaró que tenía el deber de investigar porque se trataba de un hecho de sangre. “La fiscal tiene que investigar si existió legítima defensa o no. A la Fiscalía le consta que no hay necesidad de medidas más restrictivas contra el indagado”, agregó Morales en alusión a que el comerciante colaboró en todo momento y no hay riesgo de fuga. Morales pidió, como medidas cautelares, que el comerciante fije su residencia y, en caso de cambiarla, que lo notifique al juzgado.

El abogado defensor del comerciante, Diego Durand, se opuso al pedido fiscal de iniciar la investigación contra su defendido argumentando que el caso tenía todas las características de la legítima defensa. Estas son: una agresión ilegítima; necesidad racional del medio empleado para repelerla y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

Durand recordó que, con el viejo Código del Proceso Penal, una persona que había actuado en legítima defensa quedaba fuera del sistema penal a las 48 horas. “El fallecido tenía en la mochila pollo para tirar a los perros e ingresar a las casas”, agregó. Y se quejó de que el inicio del proceso implica que el comerciante sea fichado “como un delincuente”.

La jueza Vargas explicó que, en caso de que se decrete que actuó en legítima defensa, se le borrará ese fichaje.