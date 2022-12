Fiscal indagó ayer al excustodio por recibir copias del sistema de seguridad policial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante cinco horas, la fiscal de Flagrancia de 12° Turno, Gabriela Fossati, indagó ayer al excustodio presidencial, Alejandro Astesiano, sobre su vínculo con un jerarca de la Policía.

Astesiano relató que, en un principio, preguntaba a esa autoridad policial sobre asuntos vinculados a la seguridad del presidente de la República, Luis Lacalle Pou.



El exencargado de la seguridad presidencial detectó que, desde ese primero contacto, la respuesta de ese jerarca, así como de otros, era inmediata.



A partir de ahí, Astesiano fue ganando confianza, aunque siempre se cubría nombrando al presidente de la República, según relató a la fiscal Fossati.



Con el correr del tiempo, el excustodio fue preguntando al jerarca de la Policía sobre otros asuntos que no tenían relación con la seguridad del presidente de la República. Y las respuestas del policía siempre venían con capturas de pantalla del Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP), según declaró Astesiano en la Fiscalía.



Es decir, Astesiano recibía información confidencial que solo podía ser manejada por la Policía y la Fiscalía.

Astesiano indagaba a los policías, por ejemplo, sobre aspectos vinculados a su empresa de seguridad y sobre una supuesta rapiña de una moto a su hijo, según informó La Diaria.



Ayer Fossati realizó un par de preguntas sobre su vínculo con otro integrante del Comando de la Policía y luego apuntó a otros temas: su rol dentro de la banda que vendía pasaportes falsos para ciudadanos rusos.



Durante el largo interrogatorio, Astesiano no se guardó nada. Respondió en forma franca que abusó de la confianza de Lacalle Pou para obtener dinero. Y relató, según supo El País, que a todos los ofrecimientos de negocios que le hacían decía que sí, recibía dinero, pero supuestamente luego no cumplía.

Hechos

El exfuncionario es indagado por tres líneas de investigación: la emisión de pasaportes falsos para ciudadanos rusos, el presunto espionaje contra los senadores frenteamplistas Mario Bergara y Charles Carrera, y sus nexos con funcionarios policiales.



El abogado del excustodio, Marcos Prieto, dijo a la salida de la sede fiscal que su defendido declaró por esas tres causas y que “no reconoce los hechos”. Prieto señaló que trabaja para que Astesiano reconozca algunos delitos para poder llegar a un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía.



“La posibilidad del juicio abreviado siempre está, pero no se puede estar hablando de eso cuando se está ampliando la investigación. Él no reconoce los delitos, estamos trabajando en eso. Yo he dicho anteriormente que hay delitos que puede haber más o menos marco probatorio. Yo como defensor puedo decir: ‘en este delito en particular iría a juicio, o en este delito acordaría’”, reconoció.

Marcos Prieto, abogado de Alejandro Astesiano. Foto: Francisco Flores

En esta instancia, dijo el abogado, no se llegó a conocer qué tipo de información entregó el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el viernes pasado, cuando concurrió junto al director de Policía Científica a entregar nuevos peritajes.



Prieto comentó que hoy martes, a las 10 horas, está citado nuevamente para justamente conocer esta información, y admitió que no sabe si en la carpeta investigativa ya se encuentran los chats entre su defendido y el presidente Luis Lacalle Pou. También dijo que las declaraciones de Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, y de Rodrigo Ferrés, prosecretario, siguen con la carátula de reservadas, por lo que no tiene acceso. A su vez, también comentó que no tiene conocimiento de que existan otros celulares de su defendido.



Astesiano fue detenido el 25 de setiembre en la residencia Suárez y Reyes, poco después de aterrizar en Uruguay tras acompañar a Lacalle Pou en unos días de vacaciones en Costa Rica.