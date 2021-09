Fiscal ganó juicio de $ 1.600.000 a la Fiscalía tras ser sumariada por supuesto acoso laboral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El juez de lo Contencioso Administrativo de 2° Turno, Alejandro Martínez de las Heras, condenó a la Fiscalía de la Nación a pagar una indemnización a la fiscal María Cristina Falcomer de $ 1.600.000 por daños morales y materiales. Falcomer había sido sumariada por supuesto acoso laboral en la Fiscalía de Atlántida. Fue degradada y pasó a desempeñarse como fiscal adjunta.

Falcomer presentó un reclamo al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que dirime cuestiones administrativas en el Estado, tras considerar que la sanción que recibió era ilegítima. Y finalmente, el tribunal le dio la razón.



Poco después, la fiscal presentó una demanda al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 2° Turno, cuyo titular es el juez Martínez de las Heras, reclamando que el Estado la indemnice por haber sido sancionada en forma ilegítima.



En su escrito, Falcomer señaló que se le inició un sumario motivado por un supuesto acoso laboral que no fue probado. Y sostuvo que la Fiscalía de la Nación no cumplió con el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ya que no recompuso su carrera administrativa de fiscal. Por ello la Fiscalía de la Nación “es responsable” por el daño causado, según dijo la demanda.



Falcomer también cuestionó a la Fiscalía de la Nación por designarla como Fiscal Letrado Departamental de Florida cuando se debió recomponer su carrera administrativa y, de acuerdo a los antecedentes funcionales, asignarle uno de los cargos vacantes de Fiscal de Montevideo.



Esos cargos fueron llenados durante el lapso que Falcomer no pudo participar de los llamados a concurso dispuestos por la Fiscalía de la Nación a partir del 10 de diciembre de 2015 hasta la fecha de designación como fiscal de Florida el 22 de agosto de 2019.



Por ello, Falcomer reclamó el pago de una indemnización por daño material, incluyendo salarios retenidos durante la suspensión en el cargo y retención de medio sueldos, entre otros haberes. También exigió el pago de una reparación por daño moral y lucro cesante. El monto total reclamado por la fiscal fue de $ 2.000.000 más intereses.



En su alegato, la Fiscalía de la Nación rechazó de plano todos los argumentos esgrimidos por la fiscal. Y en cuanto al daño reclamado por Falcomer, la Fiscalía de la Nación solo admitió responsabilidad en retenciones de sueldos.



El juez Martínez de las Heras entendió, en su fallo, que el sumario administrativo provocó un “claro daño” a la fiscal Falcomer y agregó que la anulación de dicha investigación por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo supone que la Fiscalía de la Nación “no funcionó bien” configurando “una clara falta de servicio”.



En tanto, fuentes de la Fiscalía de la Nación dijeron a El País que el fallo de Martínez de las Heras está a estudio de Jurídica y agregaron que todavía no está firme.