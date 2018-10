Fiscal formalizará investigación contra hincha de Nacional que sostuvo inflable

El fiscal de Flagrancia Carlos Negro formalizará mañana martes a un hombre mayor de edad al que se vio en el clásico del sábado en la hinchada de Nacional sosteniendo un inflable que aludía al homicidio de un parcial de Peñarol, Hernán Fiorito, ocurrido hace dos años en Santa Lucía, indicaron fuentes de la investigación.

Consultado por El País, el presidente de Peñarol, Jorge Barrera, dijo que “más que hacer una denuncia penal, la Comisión de Seguridad de Peñarol se va a poner a disposición de Carlos Negro”. Barrera añadió que el club analizará el tema en una reunión a las 19 horas de hoy lunes.



El fiscal Negro había informado esta mañana que una persona había sido identificada y detenida en el marco de la investigación por la utilización de inflables que simulan ataúdes de hinchas de Peñarol asesinados.

En declaraciones a Informativo Sarandí, Negro había sostenido que "ya hay una persona mayor de edad identificada y se ordenó su detención anoche. Ya está detenida y en un rato va a ir a declarar".



En este sentido, había recordado que la responsabilidad del joven de 14 años que confesó haber exhibido uno de los inflables "la mide la Justicia adolescente".



El magistrado público había manifestado que "antes, tener una fotografía de una tribuna no servía de mucho porque no había mecanismos para cotejar" con otros elementos pero en la actualidad "los sistemas informáticos han facilitado mucho esa tarea, por eso la importancia de las cámaras de identificación (facial) que han aclarado un número importante de hechos de violencia en el deporte".



Negro había dicho que en este caso "hay una expresión de violencia simbólica", por lo que "estamos en el campo del artículo 148 del Código Penal, de la apología de hechos calificados como delito", que consiste en "ensalzar o glorificar un hecho calificado como delito, en este caso un homicidio, el cobarde y trágico homicidio de dos jóvenes por ser hinchas de un equipo de fútbol".



Había indicado, asimismo, que de las fotos y videos que se aporten surgirá cuántos implicados hay y en qué grado lo están. Por ejemplo, para el caso "se puede elaborar el ataúd y si no se muestra no hay delito", porque es "el hecho de mostrarlo y glorificarlo" lo que configura el delito".



"Es tarea de la Fiscalía determinar si sostener, portar o exhibir se convierte en delito", ya que "no por tocar el inflable se va a cometer el delito". "Hay que ver a través de fotos y filmaciones qué tipo de actitudes se desarrolla con el elemento. Estas cosas circulan por una tribuna pero una cosa es desprenderse del efecto y otra es exhibirlo", había puntualizado en la mañana de este lunes.



Negro recordó el partido entre Goes y Aguada de noviembre de 2013, cuando "en la hinchada de Goes varios hinchas y uno en particular exhibió una muñeca inflable, le pusieron una camiseta del cuadro rival y la exhibieron en forma soez y provocativa a la hinchada rival, como una forma de denigrar al otro equipo con la figura de una mujer". En este caso, "el contenido simbólico era el menosprecio y el odio hacia la condición de mujer como símbolo del otro cuadro y se lo vejaba mediante ademanes", por lo que "la Fiscalía entendió que había otra figura delictiva" que era la de "incitación al odio por el género".



En el caso de los inflables en la tribuna de Nacional, "la categoría de hincha de fútbol no está comprendida en esa figura" y "queda eventualmente en la apología de hechos calificados como delitos".



Una de las sanciones en caso de que se compruebe la existencia de un delito es la de exhortar a la AUF a "incorporar en la lista de inhabilitados a personas que han cometido hechos de violencia en el deporte en el marco de la ley que regula el derecho de admisión para espectáculos deportivos", sentenció el fiscal.